Ibrahim Kouyate wechselt an den Niederrhein. – Foto: Hardy Krebs

Blau-Weiß Dingden verpflichtet erfahrenen Oberliga-Angreifer Die Kaderplanung bei Blau-Weiß Dingden schreiten voran. Ibrahim Kouyate ist Zugang Nummer sechs.

Die Planungen bei Blau-Weiß Dingden laufen auf Hochtouren. Der frisch in die Oberliga Niederrhein aufgestiegene Verein hat mit Ibrahim Kouyate nun den sechsten Zugang vorgestellt. Der 23 Jahre alte Außenbahnspieler kommt vom Westfalen-Oberligisten SpVgg Vreden.

Zum ersten Mal in der Geschichte ist BW Dingden in die Oberliga aufgestiegen. Damit es nicht bei einem einmaligen Gastspiel bleibt, verstärkt der Verein aus dem Bocholter Umland gezielt seinen Kader. Nachdem mit David Hulzhorst (SF Lowick), Noah Schulz (FC Kray), Moritz Osthoff (Arminia Klosterhardt) sowie Jesse Moddenborg (TuB Bocholt) und Yannik Hund (1. FC Bocholt U19) bereits fünf Transfers getätigt werden konnten, steht nun Sommer-Zugang Nummer sechs fest: Ibrahim Kouyate wechselt nach Dingden und schließt sich dem Team um Neu-Trainer Sebastian Amendt an. Variabilität in der Offensive

Kouyate kam 2018 aus Guinea nach Deutschland und spielte seitdem für die SpVgg Vreden. Im Sommer 2020 stieg er mit der Mannschaft aus der Westfalenliga in die Oberliga Westfalen auf und stand seitdem in mehr als 80 Begegnungen auf dem Feld. Sieben Treffer und vier Assists finden sich in der FuPa-Statistik. "Ibrahim ist ein Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit besticht", erklärt Amendt im BBV. "Er hat schon einiges an Erfahrung, auch wenn es zuletzt nicht so optimal gelaufen ist und ihn ein, zwei Verletzungen zurückgeworfen haben. Er ist stark im Dribbling und im Kopfballspiel und fügt unserem Spiel damit noch einmal zwei Komponenten hinzu", führt er weiter aus. Besonders die Kombination aus Dribbling und Geschwindigkeit dürfte den Aufsteiger bei schnellen Kontern gefährlich werden lassen. >>> Das ist Ibrahim Kouyate