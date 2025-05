Jubel bei BW Dingden! – Foto: Marcel Eichholz

Blau-Weiß Dingden steigt erstmals in die Oberliga Niederrhein auf Blau-Weiß Dingden steigt zum ersten Mal in die Oberliga Niederrhein auf. Im Verfolgerduell schlägt die DJK Adler Union Frintrop nämlich den SV Budberg, der allerdings noch einen Einspruch laufen hat. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Oberliga Niederrhein FC Lintfort BW Dingden SV Budberg DJK Frintrop

Wahrscheinlich dürfte der Jubel bei Blau-Weiß Dingden am Sonntag ähnlich ausfallen wie der des FC Bayern München am Samstag: Die Bayern sind nach ihrem späten 3:3 gegen RB Leipzig quasi Meister, rechnerisch aber noch nicht durch. Blau-Weiß Dingden ist rechnerisch eigentlich schon in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen, wenngleich noch ein Einspruch des SV Budberg im Hintergrund läuft.

Nach dem 1:0-Erfolg von Dingden gegen den 1. FC Lintfort stand Dingden unmittelbar vor dem Aufstieg in die Oberliga. Am Sonntag trafen die Verfolger DJK Adler Union Frintrop und SV Budberg im direkten Duell aufeinander - Frintrop gewann mit 2:1 und sicherte sich damit wohl Rang zwei, denn aus der Landesliga steigen auch die Vizemeister in die Oberliga auf. Blau-Weiß Dingden hat nun 15 Punkte Vorsprung auf Budberg (Dritter), doch beim SVB läuft noch ein Einspruch gegen die 0:2-Niederlage gegen den SV Scherpenberg. Theoretisch könnte Budberg also nochmal auf zwölf Punkte herankommen, weshalb die Blau-Weißen finale Sicherheit entweder nach Urteilsverkündung oder dem kommenden Wochenende hätten, aber dieser Aufstieg wird nicht mehr scheitern! Schließlich sind auch nur noch vier Partien zu spielen.