Blau-Weiß Dingden belohnt sich nicht für gute Leistung

Ein bitteres Ende für Blau-Weiß Dingden, das sich nach großem Kampf nicht für die starke Schlussphase belohnte. Gegen clevere Baumberger, die ihre Chancen eiskalt nutzten, stand Dingden am Ende trotz leidenschaftlicher Leistung mit leeren Händen da.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne große Höhepunkte gingen die Gäste in der 33. Minute durch Timo Hölscher in Führung. Nach einem starken Lauf über die rechte Seite von Farhan Ghaznawi legte dieser in die Mitte ab, wo Hölscher nur noch zum 0:1 einschieben musste – sein bereits fünftes Saisontor. Dingden hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte aber offensiv zunächst kaum Akzente setzen.

Auch in der zweiten Halbzeit kontrollierte Baumberg lange das Geschehen. Erst in der Schlussphase kam Dingden besser ins Spiel. In der 87. Minute belohnte sich das Team schließlich: Moritz Osthoff erzielte nach schöner Flanke von Lasse Hoffmann den verdienten Ausgleich zum 1:1 – sein viertes Saisontor.

Doch die Freude währte nur kurz. In der 90. Minute traf Routinier Louis Klotz mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:2 für die Gäste. Es war bereits sein zweites Saisontor und gleichzeitig der späte Siegtreffer für die SF Baumberg.