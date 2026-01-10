Blau-Weiß-Cup: TSV Brettin-Rossdorf setzt sich in Wusterwitz durch

Der Blau-Weiß-Cup in Wusterwitz zeigte Hallenfußball in seiner konzentriertesten Form. Acht Mannschaften spielten am heutigen Samstag in zwei Gruppen, jede Partie über zwölf Minuten, jede Entscheidung ohne Umweg. Tore fielen reichlich, Platzierungen wurden klar ausgespielt, und am Ende setzte sich der TSV Brettin-Rossdorf in einem engen Finale durch. Der Turnierabend verband Struktur, Tempo und spürbare Emotionen.

Am heutigen Samstag wurde in der Sporthalle von Wusterwitz der Blau-Weiß-Cup ausgetragen. Acht Teams traten an, die Spielzeit betrug durchgehend zwölf Minuten. Der Modus war klar: zwei Vierergruppen, anschließend Halbfinals und Platzierungsspiele. Dieser Aufbau sorgte dafür, dass jede Begegnung Gewicht hatte und der Turnierabend ohne Unterbrechung voranschritt.

Gruppe A: Ausgeglichen an der Spitze

In der Gruppe A entwickelte sich früh ein enges Rennen um die vorderen Plätze. Die BSG Stahl Brandenburg II und der Brandenburger SRK 1883 beendeten die Vorrunde punktgleich mit jeweils sieben Zählern. Stahl Brandenburg II erzielte 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer, der SRK kam auf acht Tore bei fünf Gegentoren. Die Wusterwitzer Allstars sammelten drei Punkte bei ausgeglichenem Torverhältnis, während der FSV Borussia Genthin ohne Punktgewinn blieb und torlos blieb, bei zwölf Gegentoren.

Gruppe B: Brettin-Rossdorf ohne Punktverlust

In der Gruppe B bestimmte der TSV Brettin-Rossdorf das Geschehen. Drei Siege, neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:1 bedeuteten den klaren Gruppensieg. Dahinter folgten der FC Borussia Brandenburg und die Wusterwitzer Friends & Sons mit jeweils vier Punkten, getrennt nur durch das Torverhältnis. Der SV Empor Brandenburg blieb punktlos und musste elf Gegentore hinnehmen.

Platzierungsspiele: Ordnung bis zum Schluss

Auch abseits der Finalrunde blieb der Turnierabend sportlich konsequent. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der FSV Borussia Genthin mit 3:0 gegen den SV Empor Brandenburg durch. Das Spiel um Platz fünf entschieden die Wusterwitzer Friends & Sons nach Neunmeterschießen gegen die Wusterwitzer Allstars für sich. Damit fand jedes Team einen klaren Abschluss im Turnierverlauf.

Halbfinals: Kleine Abstände, große Wirkung

Die Halbfinals brachten enge Entscheidungen. Der FC Borussia Brandenburg setzte sich mit 2:1 gegen die BSG Stahl Brandenburg II durch und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale gewann der TSV Brettin-Rossdorf mit 4:3 gegen den Brandenburger SRK 1883.

Spiel um Platz drei: Stahl setzt sich durch

Im Spiel um Platz drei trafen der Brandenburger SRK 1883 und die BSG Stahl Brandenburg II erneut aufeinander. Diesmal behielt Stahl Brandenburg II mit 4:3 die Oberhand und sicherte sich Rang drei. Nach der punktgleichen Vorrunde war dieses Spiel der sportliche Schlusspunkt einer engen Gruppenentscheidung.

Finale: Brettin-Rossdorf behält die Nerven

Das Finale zwischen dem TSV Brettin-Rossdorf und dem FC Borussia Brandenburg wurde zur knappen Angelegenheit. Brettin-Rossdorf gewann mit 2:1 und bestätigte damit seine starke Turnierleistung. Nach einer makellosen Gruppenphase setzte sich das Team auch im Endspiel durch und krönte einen konzentrierten Auftritt mit dem Turniersieg.