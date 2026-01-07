Blau-Weiß-Cup in Wusterwitz: Ein Abend, zwölf Minuten, klare Wege

Der Blau-Weiß-Cup in der Sporthalle von Wusterwitz steht am Samstag, 10. Januar 2026, für Hallenfußball in seiner dichtesten Form. Acht Herrenmannschaften, aufgeteilt in zwei Vierergruppen, spielen um den Turniersieg in einem klar strukturierten Modus. Zwölf Minuten pro Partie, kurze Pausen und ein direkter Übergang in Halbfinals und Platzierungsspiele sorgen für einen Turnierabend ohne Leerlauf. Ab 18 Uhr rollt der Ball, ca. 4 Stunden später steht der Sieger fest. Dazwischen liegt ein Abend, der von Tempo, unmittelbaren Entscheidungen und regionaler Vielfalt lebt.

Gruppe A: Mischung aus Vereinen und Allstars In der Gruppe A treffen der FSV Borussia Genthin, der Brandenburger SRK 1883, die BSG Stahl Brandenburg II und die Wusterwitzer Allstars aufeinander. Diese Konstellation verbindet klassische Vereinsstrukturen mit einem Allstar-Team, das dem Turnier eine eigene Note verleiht. Der Auftakt erfolgt um 18:00 Uhr mit der Begegnung FSV Borussia Genthin gegen Brandenburger SRK 1883. Es folgen Duelle, die früh Richtung und Selbstvertrauen vorgeben, etwa wenn die Wusterwitzer Allstars auf die BSG Stahl Brandenburg II treffen oder Genthin gegen die Allstars gefordert ist. In einer Vierergruppe hat jede Partie unmittelbaren Einfluss auf die Abschlusstabelle.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Der Blau-Weiß-Cup setzt auf Übersicht und Konsequenz. In zwei Gruppen wird die Grundlage gelegt, danach entscheidet die K.-o.-Phase. Jede Mannschaft kennt vor dem ersten Anstoß ihren Weg: Vier Gruppenspiele, anschließend Platzierungsspiel oder Halbfinale. Zwölf Minuten Spielzeit verlangen Präzision, denn Rückstände lassen sich nur schwer korrigieren. Die Sporthalle in Wusterwitz bietet dafür den engen Rahmen, der Hallenfußball spürbar beschleunigt.

Gruppe B: Regionale Rivalität und klare Profile

Die Gruppe B ist geprägt von regionalen Duellen. Der TSV Brettin-Rossdorf, der SV Empor Brandenburg, der FC Borussia Brandenburg und die Wusterwitzer Friends & Sons bilden ein Feld, in dem sich viele Akteure aus dem Spielbetrieb kennen. Der Startschuss fällt um 18:14 Uhr mit FC Borussia Brandenburg gegen TSV Brettin-Rossdorf. Kurz darauf folgen Begegnungen, die über Rhythmus und Belastung entscheiden. Gerade die Spiele mit Beteiligung der Friends & Sons bringen einen besonderen Charakter in die Gruppe, weil hier Teamchemie und Hallenroutine im Mittelpunkt stehen.

Platzierungsspiele: Jeder Rang zählt

Nach Abschluss der Gruppenphase bleibt kein Team ohne Aufgabe. Um 20:58 Uhr steht das Spiel um Platz sieben an, gefolgt vom Spiel um Platz fünf um 21:12 Uhr. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass auch die Teams aus dem unteren Tabellenbereich einen sportlichen Abschluss erhalten.

Halbfinals als Wendepunkt

Die Halbfinals um 21:26 Uhr und 21:40 Uhr markieren den Kern des Turniers. Der Erste der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Punkt gibt es keine Korrekturmöglichkeit mehr. Zwölf Minuten entscheiden über Einzug ins Finale oder den Gang ins Spiel um Platz drei. Diese Phase verlangt mentale Klarheit und saubere Entscheidungen.

Finalblock mit klarem Ziel

Um 21:54 Uhr wird Platz drei ausgespielt, ehe um 22:08 Uhr das Finale folgt. Der Turniersieg wird damit spät am Abend entschieden, nach vielen intensiven Minuten in den Beinen. Wer hier besteht, hat nicht nur spielerische Qualität gezeigt, sondern auch die Fähigkeit, über den gesamten Abend hinweg konzentriert zu bleiben.