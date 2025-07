Blau-Weiß Borssum startet torreich in den Ostfriesland-Cup

– Foto: Ursel Wullert, Marcel Eichholz

Blau-Weiß Borssum ist mit einem überzeugenden 5:2-Erfolg gegen den TSV Friesenstolz Riepe in den Ostfriesland-Cup 2025 gestartet. Trotz Dauerregens und schwieriger Bedingungen sahen rund 250 Zuschauer am Birkenweg eine unterhaltsame Partie mit sieben Treffern und vielen sehenswerten Aktionen. Für das Team von Trainer Yasin Turan war es zugleich der gelungene Auftakt in die Sommervorbereitung.

Früher Rückstand, schnelle Reaktion Der Auftakt verlief aus Borssumer Sicht alles andere als ideal: Bereits in der 3. Spielminute ging Riepe nach einem Distanzschuss überraschend mit 1:0 in Führung. Doch Borssum zeigte sich unbeeindruckt – und antwortete prompt. Nach einem dynamischen Angriff über die rechte Seite traf Rico Rieger in der 9. Minute zum Ausgleich. Nur elf Minuten später war es Jendrick Engelke, der mit einem wuchtigen Abschluss fast identisch zum 2:1 erhöhte (20.).

Der TSV Friesenstolz Riepe blieb im Spiel und glich nach einer weiten Flanke per Kopfball in der 30. Minute aus. Doch noch vor der Pause schlug Borssum zurück: Nach einer präzise getretenen Ecke stieg Silas Boomgaarden am höchsten und köpfte zur 3:2-Halbzeitführung ein. Überzahl clever ausgespielt