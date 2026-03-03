Blau-Weiß bleibt cool und trifft eiskalt

– Foto: SV Blau-Weiß Dörpen

Dörpen startet mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der SG Stavern ins Jahr 2026. Zwischen 40-Meter-Schock, Elfmeter-Nerven und Platzverweis behält Blau-Weiß die Ruhe und Liveticker-Mann Marius Wübbold liefert die Stichworte.

Manchmal reicht ein langer Ball, um ein Fußballspiel in die richtige Richtung zu schubsen. In der 15. Minute schlägt Patrick Langhorst genau so einen auf Florian Jansen. Der nimmt „gut an“, wie es im Liveticker so schön nüchtern heißt, und schiebt eiskalt ein. 1:0 für Dörpen. Zweites Saisontor für Jansen, erste Duftmarke im neuen Jahr.

Bis zur Pause bleibt es bei dieser Führung. Gelb für Lennart Gerweler (34.), ansonsten Halbzeit mit leichtem Puls und der Erkenntnis: Blau-Weiß führt.

Nach dem Seitenwechsel kommt Stavern aktiver aus der Kabine und braucht genau zehn Minuten für einen Moment, der nach Dorffußball-Legende klingt. Lukas Winkler, Nummer acht, hält aus 40 Metern drauf. Etwas glücklich, aber Tor ist Tor. 1:1 (56.). 13. Saisontreffer für Winkler. Ausgleich. Stimmung wieder offen.

Dörpen antwortet nicht mit Hektik, sondern mit Elfmeter. In der 68. Minute zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Ismet Mehmedovic tritt an, zielt ins linke Eck und verwandelt sicher. 2:1 (69.), fünftes Saisontor. Führung zurückerobert.

Dann die Szene, die jedes Spiel kippen kann: Meyering setzt sich gegen drei Gegner durch und läuft auf das Tor zu. Ein Verteidiger zieht das Foul, rote Karte für Marek Wilken (79.), laut Ticker „wie im Regelbuch“. Stavern fortan in Unterzahl.

Und Dörpen? Nutzt es. Steffen Zeppenfeld vollstreckt in der 81. Minute zum 3:1. Erstes Saisontor, Schlusspunkt. Kurz darauf ist Feierabend.

Am Ende steht ein verdienter 3:1-Erfolg und ein gelungener Start ins Jahr 2026. Weniger Chancen als vor der Pause, aber mehr Kaltschnäuzigkeit, das genügte.

Und während Dörpen jubelt, bleibt noch eine Randnotiz: Liveticker-Schreiber Marius Wübbold war „da und vor Ort“, trotz kleiner Anmeldeprobleme. Er tickert Tore, Rote Karten und 40-Meter-Wunder, der Rest ergibt sich von selbst.