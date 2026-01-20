Blau-Weiß 96 Schenefeld vor personellem Umbruch

Bei Blau-Weiß 96 Schenefeld enden im Sommer 2026 zwei langjährige Ären. Trainer Mathias Timm wird seine Tätigkeit nach fast zehn Jahren zum Saisonende beenden. Timm war im Sommer 2016 vom Reserve- zum Cheftrainer aufgestiegen. Gleichzeitig scheidet auch Vorstandsmitglied Andreas Wilken aus, der die Fußball-Abteilung über mehr als ein Jahrzehnt mitgeprägt hatte.

Nach Vereinsangaben bleibt der Liga-Kader weitgehend zusammen. Die Nachfolge auf der Trainerbank übernehmen Kai Geffken, aktuell Trainer der B-Junioren, Christian Mädge sowie Björn Christian. Im Trainerstab bleiben Co-Trainer Jörg Grohmann und Torwart-Trainer Daniel Duben.

Zur neuen Saison plant Blau-Weiß 96 zudem die Rückkehr einer zweiten Herrenmannschaft, die nach zweijähriger Pause in der Kreisklasse starten soll. Ziel ist eine engere Verzahnung der Herren- und Jugendteams.