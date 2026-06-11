Blau-Weiß 90 Transfer: „Passt hervorragend zu uns"

Mit Florian Bäker begrüßt Blau-Weiß 90 einen jungen, ambitionierten Spieler, der trotz seines Alters bereits über eine hochwertige fußballerische Ausbildung und erste Erfahrungen im Herrenbereich verfügt. Der Defensivspieler durchlief die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Union Berlin sowie des BFC Dynamo und sammelte anschließend wichtige Erfahrungen bei Sparta Lichtenberg.

Trainer Rani Al Kassem blickt der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns sehr, Florian in unserem Verein begrüßen zu dürfen. Er passt hervorragend zu unserer sportlichen Ausrichtung und wird unsere Mannschaft verstärken. Mit seiner Qualität und seiner Einstellung wird er unserem Team wichtige Impulse geben.“

Die Verantwortlichen von Blau-Weiß 90 sind überzeugt, dass Bäker mit seiner Qualität und seiner Entwicklungsperspektive hervorragend zum eingeschlagenen Weg des Vereins passt.

Auch der Neuzugang selbst fiebert seinem Start bei Blau-Weiß 90 entgegen: „Ich freue mich auf die kommende Saison, die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein. Die Gespräche mit dem Verein haben mich schnell überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Kader soll mit entwicklungsfähigen Spielern besetzt werden

Mit der Verpflichtung von Florian Bäker setzt Blau-Weiß 90 den eingeschlagenen Weg fort, den Kader gezielt mit entwicklungsfähigen und leistungsstarken Spielern zu verstärken. Der Verein ist überzeugt, dass der Defensivspieler sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für die Mannschaft sein wird.

Herzlich willkommen bei Blau-Weiß 90, Florian! Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche erste Saison im blau-weißen Trikot.

Florian Bäker

Blau-Weiß 90 Berlin

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