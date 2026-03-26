Blau-Weiß 90 Trainer tippt den 18.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Für den Nachholspieltag (18.) gibt Blau-Weiß 90 Trainer Rani Al-Kassem eine Prognose ab

SSC Südwest 1947 - SV BW Hohen Neuendorf Beide sind sehr stark in die Rückrunde gestartet. Kleiner Vorteil für SSC Südwest, weil dessen Heimstärke hier entscheidend sein könnte ⚽ mein Tipp: 2:1

SC Charlottenburg - Berliner SC Charlottenburg wird nicht so viele Tore vom Berliner SC bekommen, wie dieser in der Rückrunde im Schnitt schießt, aber zu einem Sieg wird es auch nicht reiche. ⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Rudow Berlin - VSG Altglienicke II Die VSG befindet sich anscheinend noch in der Übergangsphase nach dem Trainerwechsel. In Rudow zu spielen ist eine große Herausforderung. Daher der Sieg für Rudow. ⚽ mein Tipp: 3:1

1. FC Wilmersdorf - TSV Mariendorf 1897

Mariendorf mit kompakter Defensive entführt die 3 Punkte aus Wilmersdorf

⚽ mein Tipp: 0:1

Berlin Türkspor - SC Staaken

Der Heckerdamm ist für viele Mannschaften kein gutes Pflaster. Leichte Vorteile für Türkspor, trotz guter Rückrunden Ergebnisse von Staaken

⚽ mein Tipp: 2:1

SFC Stern 1900 - Frohnauer SC 1946

Beide Mannschaften werden alles geben. Und das wird am Ende der Grund sein, dass es ein verdientes Unentschieden gibt. Dabei werden die Zuschauer auf ihre Kosten kommen

⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - VfB Fortuna Biesdorf

Die Biesdorfer müssen sehr früh an einem Sonntag durch die ganze Stadt fahren. Und das ist nicht einfach. Grundsätzlich haben die Kickers aber zu Hause eine gute Saison gespielt und daher der Vorteil für Spandau

⚽ mein Tipp: 2:1

Füchse Berlin - SV Empor Berlin

Der Lauf der Füchse wird weitergehen. Die effiziente Offensive wird für Empor eine große Herausforderung

⚽ mein Tipp: 3:1

Polar Pinguin Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Nachbarschaftsderby pur! Blau-Weiß 90 wird das Ding knapp ziehen trotz harter Nummer

⚽ Tipp der Redaktion: 1:2

Wer ist Rani Al-Kassem

Berlin-Liga