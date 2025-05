Blau-Weiß 90 Meister - Novi ohne Cheftrainer Jurcevic

Blau-Weiß 90 holt sich in der Landesliga-Staffel 2 vorzeitig den Titel und steigt damit direkt wieder in die Berlin-Liga auf. Beim knappen 1:0-Sieg gegen Internationale II sorgt Darryl Julian Geurts für den entscheidenden Treffer. Im Kampf um Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, übernimmt der SSC Südwest die Führung. Während der SSC Südwest das Steglitzer Derby gegen Stern 1900 II mit 2:1 für sich entscheidet, kassiert Hermsdorf zu Hause eine herbe 1:6-Niederlage gegen Friedenau. Am Tabellenende bleibt Novi Pazar nach dem 3:6 gegen Liria nur noch ein theoretischer Hoffnungsschimmer, während Concordia Wittenau beim 0:3 in Neukölln kaum eine Chance hat. Berolina Mitte dagegen feiert einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Hürtürkel und verlässt damit die Abstiegsplätze

Im Duell zweier formstarker Mittelfeldteams geht es in Marienfelde um Prestige und Positionierung. Der FC Stern, trainiert von Thomas Huse, kommt mit dem Rückenwind eines überzeugenden 3:0-Heimsiegs gegen Stern 1900 II. Besonders die defensive Stabilität war beeindruckend. FSV Hansa 07 mit Coach Jesko Borchert reist nach einem wichtigen 2:0-Auswärtserfolg in Novi Pazar an – ein Sieg, der die Abstiegsgefahr vorerst gebannt hat. Im Hinspiel siegte Marienfelde auswärts mit 3:2 – Hansa will die Revanche. Julius Mattmüller (13 Tore, 9 Vorlagen) bleibt der gefährlichste Mann bei den Gästen.

Für beide Teams ein Schlüsselspiel im unteren Drittel. Neukölln, trainiert von Michael Karakaya, holte zuletzt ein 1:1 bei Friedenau – zu wenig, um sich entscheidend vom Tabellenkeller abzusetzen. Wittenau, mit Thomas Heymann an der Seitenlinie, kassierte ein bitteres 1:5 gegen Liria. Besonders defensiv fehlt es an Stabilität (77 Gegentore). Im Hinspiel siegte Concordia mit 4:0 – ein Ergebnis, das Hoffnung macht. Philipp Engel (13 Tore) soll Wittenau wieder Leben einhauchen. Für Neukölln ruhen die Hoffnungen auf Tobias Schmidt (13 Tore, 4 Vorlagen).

Tabellenführer gegen das Kellerkind – und doch darf Inter II Trainer Yannik Lüdtke seine Elf nicht kampflos in die Partie schicken. Blau-Weiß, unter Rani Al Kassem, strotzt nach dem 9:2-Kantersieg gegen Hürtürkel vor Selbstvertrauen. Tim Grabow (20 Tore, 6 Vorlagen) und Darryl Julian Geurts (13 Tore, 18 Vorlagen) zerlegen die Liga. Inter II zeigte beim 2:2 in Charlottenburg Moral, muss aber dringend punkten, um nicht noch in die Abstiegszone zu rutschen. Das Hinspiel ging mit 2:0 an Blau-Weiß – diesmal droht es noch deutlicher zu werden.

Nach dem 2:9-Debakel bei Blau-Weiß steht Hürtürkel-Coach Abdüssamed Demirel vor einer Reaktion seiner Mannschaft. Gegen das abstiegsbedrohte Berolina Mitte zählt nur ein Sieg, will man Platz vier noch einmal angreifen. Die Gäste um Trainer Pierre Tänzer unterlagen zuletzt mit 0:2 gegen Hermsdorf und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Steven Buchweitz (8 Tore) ist aktuell der einzige Lichtblick bei Berolina. Das Hinspiel endete 2:2 – diesmal geht es für beide um viel mehr.

Ein Duell mit Brisanz: Kladow steht als 13. mit dem Rücken zur Wand. Die bittere 2:3-Niederlage bei SSC Südwest schmerzt, vor allem weil man zwischenzeitlich führte. Trainer Sercan Kara hofft auf seine Offensivkräfte Nico Barlot und V. Werber (je 7 Tore), um die dringend benötigten Punkte gegen die Amateure einzufahren. Diese rangieren mit Coach Edgar Döring solide auf Platz 4, kamen aber zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Inter hinaus. Im Hinspiel siegte der SCA mit 2:1. Verlieren verboten für Kladow!

Offensivspektakel garantiert: Liria, angeführt von Torjäger Salih Uzun (25 Treffer), zerlegte Wittenau mit 5:1. Trainer Arber Shuleta will gegen das abgeschlagene Schlusslicht Novi Pazar nachlegen. Die Gäste von Coach Mario Jurcevic verloren zuletzt 0:2 gegen Hansa und stehen mit 18 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Karim Farez (9 Tore) bleibt Hoffnungsträger. Das Hinspiel endete 1:1 – diesmal spricht fast alles für die Hausherren.

Für Hermsdorf geht es um alles: Der Tabellenzweite kann sich mit einem weiteren Sieg den Platz in der Relegation (oder Direktaufstieg wenn kein Berliner Oberligist absteigt) sichern – oder sogar bei Patzern von Blau-Weiß 90 aufsteigen. Beim 2:0 in Mitte überzeugte das Team von Tobias Röttgen. Jeremy Schneider (16 Tore) und Markus Jach (14 Tore) sind in Topform. Friedenau, trainiert von Thomas Plohmann, ist nach dem 1:1 gegen Schwarz-Weiß Neukölln noch nicht gesichert. Ein Punktgewinn wäre Gold wert – das Hinspiel endete mit einem überraschenden 4:1-Sieg für Hermsdorf.