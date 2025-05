Blau-Weiß 90 ist Meister - Novi ohne Cheftrainer Jurcevic

Blau-Weiß 90 holt sich in der Landesliga-Staffel 2 vorzeitig den Titel und steigt damit direkt wieder in die Berlin-Liga auf. Beim knappen 1:0-Sieg gegen Internationale II sorgt Darryl Julian Geurts für den entscheidenden Treffer. Im Kampf um Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, übernimmt der SSC Südwest die Führung. Während der SSC Südwest das Steglitzer Derby gegen Stern 1900 II mit 2:1 für sich entscheidet, kassiert Hermsdorf zu Hause eine herbe 1:6-Niederlage gegen Friedenau. Am Tabellenende bleibt Novi Pazar nach dem 3:6 gegen Liria nur noch ein theoretischer Hoffnungsschimmer. Die Trennung von Cheftrainer Mario Jurcevic wird bekannt. Und was machen die abstiegsgefährdeten Wittenauer von Concordia ? Nach dem 0:3 in Neukölln wird es immer enger. Weil Berolina Mitte einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Hürtürkel feiert. Und die Abstiegsplätze verlässt!

Stern Marienfelde setzt sich in einem umkämpften Duell gegen Hansa 07 mit 3:2 durch. Nach einem schnellen Treffer von Bas gleicht Can für Hansa aus, ehe Ziegler die Gäste sogar in Führung bringt. Mit dem Pausenpfiff sorgt Codura für den Ausgleich. In einer zähen zweiten Halbzeit bringt Yeboah in der Nachspielzeit den Sieg für Marienfelde.

Neukölln zeigt gegen Concordia Wittenau eine dominante Leistung und gewinnt 3:0. Richter bringt Neukölln früh in Führung, Kühn und G. Hoeri sorgen spät für die Entscheidung.

Beim FC Internationale II muss Blau-Weiß 90 hart arbeiten, um die Punkte mitzunehmen. Nach viel Ballbesitz, aber wenigen Chancen erzielt Geurts in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor zum 1:0. Und kann die Meisterschaft feiern und den Aufstieg in die Berlin-Liga.

Ein knappes, aber verdientes 1:0 bei Hürtürkel lässt Berolina Mitte im Abstiegskampf hoffen. Jäger ist nach etwa 70 Minuten der Matchwinner.

Die Berliner Amateure setzen sich beim Tabellenkellerkind SF Kladow mit 1:0 durch. Law trifft in der ersten Hälfte. Kladow vergibt spät die Ausgleichschance und bleibt im Tabellenkeller stecken.

Liria besiegt Novi Pazar in einer spektakulären Partie mit 6:3. Roustm bringt Novi früh in Führung, Cicek und Cabuk drehen das Spiel. Doch Roustm und Dos Santos sorgen noch vor der Pause für eine erneute Führung der Gäste. Cicek gleicht kurz darauf aus. In der zweiten Halbzeit treffen Elezi per Elfmeter, Omah und Cabuk erneut und machen den verdienten Heimsieg perfekt.

Friedenau deklassiert Hermsdorf mit 6:1. P. Magiera und Krüger stellen früh die Weichen. Plohmann verwandelt einen Elfmeter, Walbröhl trifft doppelt, Gandert ist ebenfalls erfolgreich. Hermsdorfs Ehrentreffer in der Nachspielzeit durch Vergin bleibt nur Ergebniskosmetik.