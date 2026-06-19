Blau Weiß 90 holt weiteren Spieler vom Regionalliga-Aufsteiger Tas

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Aufsteiger Blau Weiß 90 hat eine starke Berlin-Liga-Saison gespielt und diese hinter dem Meister, den Füchsen aus Reinickendorf, auf Platz zwei beendet. In der kommenden Saison wollen die Mariendorfer wieder oben mitspielen und rüsten dafür auf. Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich, die allesamt vom Regionalliga-Aufsteiger Tasmanien an die Rathausstraße sind, hat sich der Vizemeister bereits viel Qualität ins Boot geholt.

Im Laufe der Woche wurden mit Mattis Daube und Yves Brinkmann zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Beide bringen Drittliga-Erfahrung mit und spielten zuletzt in der NOFV Oberliga Nord. Dort war auch Florian Baak aktiv. Mit dem SV Tasmania Berlin sicherte sich der 27-Jährige den Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Nun geht auch er zu Blau Weiß.