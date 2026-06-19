Blau Weiß 90 holt weiteren Spieler vom Regionalliga-Aufsteiger Tas

Berlin-Ligist Blau Weiß 90 bastelt weiter am Kader.
Aufsteiger Blau Weiß 90 hat eine starke Berlin-Liga-Saison gespielt und diese hinter dem Meister, den Füchsen aus Reinickendorf, auf Platz zwei beendet. In der kommenden Saison wollen die Mariendorfer wieder oben mitspielen und rüsten dafür auf. Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich, die allesamt vom Regionalliga-Aufsteiger Tasmanien an die Rathausstraße sind, hat sich der Vizemeister bereits viel Qualität ins Boot geholt.
Im Laufe der Woche wurden mit Mattis Daube und Yves Brinkmann zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Beide bringen Drittliga-Erfahrung mit und spielten zuletzt in der NOFV Oberliga Nord. Dort war auch Florian Baak aktiv. Mit dem SV Tasmania Berlin sicherte sich der 27-Jährige den Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Nun geht auch er zu Blau Weiß.
Trainer Rani Al Kassem erklärt: „Mit Florian gewinnen wir nicht nur einen Spieler mit außergewöhnlicher fußballerischer Ausbildung, sondern auch einen Charakter, der perfekt zu unseren Vorstellungen passt. Seine Erfahrung aus dem Profi- und Leistungsfußball wird unserer Mannschaft enorm helfen. Florian bringt Ruhe, Qualität und Führungsstärke mit. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit und sind überzeugt, dass er unser Team entscheidend verstärken wird."
Baak wurde bei Hertha BSC ausgebildet, durchlief das Nachwuchsleistungszentrum und spielte anschließend für die U23. Auch drei Kurzeinsätze in der 1. Bundesliga kann er vorweisen. Vor seinem Engagement bei Tasmania spielte der Innenverteidiger im Ausland, zunächst in der Schweiz beim FC Winterthur, dann in Finnland beim FC Honka. Bei Tas hatte Baak anfangs mit Rückstand, später mit einer Sperre zu kämpfen, stand sonst aber meist in der Startelf und bestritt 14 Spiele in der Oberliga.