Blau-Weiß 90 holt sich Drittliga-Erfahrung

Blau-Weiß 90 Berlin hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und sich prominente Verstärkung gesichert: Firat Suçsuz läuft künftig für den aktuellen Tabellenachten der Berlin-Liga auf.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler kann auf eine hochklassige Ausbildung zurückblicken. In der Jugend spielte er unter anderem bei Hertha BSC und RB Leipzig, später sammelte er bei RB Leipzig II erste Erfahrungen im Herrenbereich der Regionalliga Nordost.

Über den VfR Aalen führte ihn sein Weg in die 3. Liga, ehe er leihweise zum FC Carl Zeiss Jena wechselte. Ende der Saison 2016/17 gelang den Thüringern der Aufstieg in die dritte Liga. Für ihn und alle Anhänger des FC Carl Zeiss unvergessen ist sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Relegationshinspiel. Auch Einsätze im DFB-Pokal stehen in seiner Vita. Der 29-Jährige kommt auf insgesamt 42 Drittligaeinsätze und 66 Regionalligaspiele.

Weitere Stationen führten ihn in die Türkei zu Fatih Karagümrük SK sowie zurück nach Berlin, wo er unter anderem für FC Viktoria 1889 Berlin, Tennis Borussia Berlin, BFC Preussen und Delay Sports Berlin aktiv war. Zuletzt spielte Suçsuz beim Angermünder FC in Brandenburg.

Trainer Rani Al Kassem sieht in dem Neuzugang nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Führungsstärke: „Firat bringt enorme Erfahrung, Spielintelligenz und Mentalität mit. Er kann unserer jungen Mannschaft Stabilität und Kreativität geben.“