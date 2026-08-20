Blau-Rot will gegen Horst den nächsten Sieg

– Foto: Olaf Wegerich

Drei Siege aus vier Spielen, neun Punkte und ein Platz in der Spitzengruppe: Die SG Blau-Rot Holstein kann mit ihrem bisherigen Start in die Kreisliga Westküste Mitte zufrieden sein. Am Freitagabend bietet sich nun die Gelegenheit, diese Bilanz weiter auszubauen. Um 19.30 Uhr gastiert der VfR Horst II bei der SG. Blau-Rot rangiert vor dem fünften Spieltag mit 10:5 Toren auf Rang vier. Der VfR steht mit zwei Punkten und 7:11 Treffern auf Tabellenplatz 13.

Tom Spiwäke glich in der 54. Minute aus, ehe Maxim Reifschneider nur sieben Minuten später das Spiel komplett drehte. Moritz Maschmann setzte in der 90. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Damit holte Blau-Rot den dritten Sieg im vierten Saisonspiel.

Dabei hat sich bei den Gastgebern nach der bislang einzigen Niederlage ein positiver Trend entwickelt. Zuletzt setzte sich Blau-Rot mit 3:1 beim TSV Lägerdorf II durch. Nach einer schwachen ersten Hälfte und dem 0:1-Rückstand durch Kevin Krause fand die Mannschaft nach der Pause deutlich besser in die Partie.

Gerade die unterschiedliche Qualität der beiden Halbzeiten beschäftigte Falkenburger anschließend. Seine Mannschaft habe nach der Pause den Kampf angenommen und wieder ihren Fußball gespielt. Einzig die Chancenverwertung ließ aus Sicht des Trainers noch Luft nach oben.

Genau solche Leistungsschwankungen möchte Falkenburger nun dauerhaft abstellen. Der nächste Gegner ist für ihn allerdings nur schwer einzuschätzen. „Horst ist ähnlich wie Lägerdorf eine unbekannte Mannschaft“, ordnet der Trainer ein. Gerade darin liege für ihn aber auch ein Reiz dieser Saison: Viele Mannschaften treffen erstmals seit längerer Zeit wieder aufeinander.

Horst beweist Moral nach frühem 0:2

Dass der VfR trotz seiner bislang sieglosen Saison nicht unterschätzt werden sollte, zeigte das jüngste 2:2 gegen die SG Padenstedt. Die Mannschaft von Trainer Tony Koch geriet früh in Schwierigkeiten. Maximilian-Kim Wahl brachte Padenstedt bereits in der vierten Minute in Führung, Marc Stöckhardt erhöhte in der 18. Minute auf 2:0.

Horst ließ sich davon jedoch nicht aus der Partie drängen. Gianluca Stollhans verkürzte noch vor der Pause in der 40. Minute auf 1:2. Kurz nach Wiederbeginn stellte Joschua Mangels auf 2:2. Bei diesem Ergebnis blieb es.

Der VfR wartet damit zwar nach vier Partien noch auf seinen ersten Sieg, hat aber bereits zweimal gepunktet. Die Bilanz von zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bedeutet derzeit Rang 13. Der Abstand zu Blau-Rot beträgt sieben Zähler.

Für Falkenburger soll die Tabellenkonstellation allerdings keine große Rolle spielen. Vielmehr möchte der Coach sehen, dass seine Mannschaft ihre eigene Entwicklung fortsetzt. Nach den wechselhaften Leistungen der ersten Wochen hofft er darauf, dass sich Blau-Rot inzwischen stabilisiert hat.

„Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen und hoffen, dass wir unsere Leistungsschwankungen beheben konnten“, betont Falkenburger. Die Zielsetzung für den Freitagabend formuliert er entsprechend eindeutig: Die Punkte sollen zu Hause bleiben.

Ein Sieg würde Blau-Rot bei derzeit vier punktgleichen Mannschaften an der Spitze weiter im oberen Tabellenbereich halten. Spitzenreiter TuS Nortorf II, MTSV Hohenwestedt II und die Bramstedter TS stehen ebenso wie Blau-Rot bei neun Zählern, wobei Hohenwestedt bislang erst drei Partien absolviert hat.

Auf dem Papier geht die SG damit als Favorit in das Heimspiel. Doch der VfR hat gegen Padenstedt bewiesen, dass er Rückschläge wegstecken kann. Für Blau-Rot wird es deshalb vor allem darum gehen, nicht erst wie zuletzt in Lägerdorf nach der Pause in die Partie zu finden.

Spieldaten: SG Blau-Rot Holstein – VfR Horst II, Freitag, 21. August 2026, 19.30 Uhr, 5. Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte.