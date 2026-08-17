Blau-Rot dreht die Partie nach der Pause

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Die SG Blau-Rot Holstein hat ihren gelungenen Saisonstart in der Kreisliga Westküste Mitte bestätigt. Die Mannschaft von Trainer Dennis Falkenburger setzte sich am vierten Spieltag mit 3:1 beim TSV Lägerdorf II durch und verbuchte damit den dritten Sieg in vier Partien. Mit nun neun Punkten gehört Blau-Rot zur Spitzengruppe der Liga. Lägerdorf wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Auch Falkenburger erkannte den Pausenrückstand als verdient an. Seine Mannschaft habe es in den ersten 45 Minuten „nicht gut gemacht“ und zunächst Schwierigkeiten mit der aus seiner Sicht sehr körperbetonten Spielweise der Lägerdorfer gehabt.

Dabei sah es zur Pause noch nach einem anderen Ausgang aus. Die Gastgeber von Trainer Alexander Tombrock erwischten nach dessen Einschätzung eine starke erste Hälfte. „Richtig gut und griffig“ habe seine Mannschaft agiert, bilanzierte der Coach. Der Lohn folgte in der 36. Minute: Kevin Krause brachte den TSV nach Vorarbeit von Andrej Jauk mit 1:0 in Führung.

Für den TSV kamen allerdings personelle Rückschläge hinzu. Tombrock musste im Verlauf der Begegnung zweimal verletzungsbedingt reagieren. Zur Pause kamen Kerimcan Polat und Maximilian Merkel für Jauk und Sebastian Scholz in die Partie.

Blau-Rot nimmt den Kampf an und dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Blau-Rot erhöhte die Intensität und fand zugleich spielerisch bessere Lösungen. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Kampf angenommen und Fußball gespielt“, fasste Falkenburger die Leistungssteigerung zusammen.

In der 54. Minute gelang der Ausgleich. Spiwäke traf zum 1:1. Nur sieben Minuten später war die Begegnung vollständig gedreht: Reifschneider, der bereits in der ersten Hälfte für den verletzungsbedingt ausgewechselten Mads Tiedemann gekommen war, erzielte in der 61. Minute das 2:1 für die Gäste.

Tombrock haderte vor allem mit den Fehlern seiner Mannschaft. Zwei individuelle Patzer habe Blau-Rot konsequent in Tore umgemünzt. Die Niederlage allein an den notwendigen Wechseln festzumachen, wollte der Lägerdorfer Trainer jedoch ausdrücklich nicht. „Für die Leistung in der zweiten Hälfte ist die gesamte Mannschaft verantwortlich“, stellte er klar.

Blau-Rot hätte die Partie nach Falkenburgers Einschätzung sogar früher entscheiden können. Der Trainer beklagte, dass seine Mannschaft im zweiten Durchgang zu viele hundertprozentige Möglichkeiten liegen gelassen habe. Am verdienten Erfolg änderte das letztlich nichts.

Lägerdorf versuchte in der Schlussphase noch einmal, zurückzukommen, musste in der 90. Minute aber den endgültigen K.o. hinnehmen. Maschmann traf zum 3:1 und machte den Auswärtssieg perfekt. Tombrock ordnete den späten Gegentreffer lediglich als Konsequenz des Spielverlaufs ein. Über die gesamten 90 Minuten seien die Gäste die bessere Mannschaft und damit der verdiente Sieger gewesen, resümierte er.

Für Blau-Rot fällt die Zwischenbilanz nach vier Spieltagen damit positiv aus: drei Siege, eine Niederlage und neun Punkte. Die SG steht aktuell auf Tabellenplatz drei. Lägerdorf bleibt dagegen bei einem Zähler und muss den Blick nun auf zwei aus Tombrocks Sicht besonders wichtige Begegnungen richten. Am kommenden Sonntag geht es zum SV Kickers Hennstedt, eine Woche später empfängt der TSV den Edendorfer SV.

TSV Lägerdorf II – SG Blau-Rot Holstein 1:3

TSV Lägerdorf II: Leif Beuck, Alex Bojdol (82. Alexandru Enache), Matthis Willmann, Phil Laurin Bollhardt, Marvin Iwan, Jannes Kniza, Andrej Jauk (46. Kerimcan Polat), Christopher Schubert (73. Husseini Said Mortaza), Sebastian Scholz (46. Maximilian Merkel), Marvin Kopitzki (65. Jonas Schermer), Kevin Krause - Trainer: Alexander Tombrock

SG Blau-Rot Holstein: Andre Koop, Moritz Maschmann, Mads Tiedemann (35. Maxim Reifschneider), Julius Wilkens (27. Jan Niklas Zum Felde), Jordan Ramon Hein, Felix Piaskowski, Jay-Jay Tyler Wehde (42. Lars Kruse), Christof Schössow (57. Hannes Naeve), Tom Spiwäke, Daniel Dieter Voßbeck (77. Abdel Malik Nasir), Melih Kaan Bulut - Trainer: Dennis Falkenburger

Schiedsrichter: Nicolai Noss

Tore: 1:0 Kevin Krause (36.), 1:1 Tom Spiwäke (54.), 1:2 Maxim Reifschneider (61.), 1:3 Moritz Maschmann (90.)