Blau-gelbe Wände, blau-gelbes Herz

Was ursprünglich als Idee zur Verschönerung der Stadionumgebung entstanden war, wurde in enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle der Eintracht in den Innenbereich verlagert – mit sichtbarem Erfolg. Der Kabinentrakt erstrahlt nun in neuem Glanz, geprägt von urbanen Motiven, klarer Fan-Symbolik und einer Atmosphäre, die Zusammenhalt und Stolz vermittelt.

Die Basis für die Gestaltung legte ein Malerbetrieb, der die Fläche mit frischem Weiß vorbereitete. Anschließend gestaltete die Ultrà-Szene mit viel Detailarbeit und hohem künstlerischen Anspruch die Räume um – ein Projekt, das unter großem Zeitdruck mit Herzblut und Nachtschichten realisiert wurde. Als Überraschung für die Mannschaft konzipiert, wurden lediglich Sven Köhler und Thorben Hoffmann frühzeitig eingebunden, um die Perspektive des Teams zu integrieren.