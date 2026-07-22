Blau-Gelb will zum 100-Jährigen hoch, aber auch andere

Der Wechsel von Dennis Sänger zu Kostheim ist einer der Top-Transfers in der B-Liga. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Der VfR Wiesbaden hat es in dieser Saison vorgemacht: Aufstieg und Rückkehr in die Kreisliga A zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Der SV Blau-Gelb Wiesbaden möchte dieses Kunststück in der kommenden Runde gerne nachmachen. 2027 feiert der Gesamtverein der Blau-Gelben ebenfalls 100 Jahre Bestehen. „Wir wollen uns im Vergleich zur Vorsaison natürlich verbessern. Ein Aufstieg im Jubiläumsjahr wäre eine tolle Geschichte“, träumt Abteilungsleiter Patrick Hüthwohl. Eine Verbesserung zur Vorsaison wäre gleichbedeutend mit Tabellenplatz eins oder zwei.

In der vergangenen Saison verpasste Blau-Gelb den Sprung in die A-Liga nach einer überzeugenden Rückrunde nur knapp. Erst am letzten Spieltag scheiterte man, nachdem Munzur im direkten Duell mit dem VfR keine Schützenhilfe leistete. „Wir haben gesehen, was in der Mannschaft steckt, wenn wir unser Potenzial abrufen. Es war ärgerlich, dass wir zu spät angefangen haben, konstant zu punkten. Das müssen wir nächste Saison von Beginn an besser machen“, stellt Hüthwohl klar.

Abgesehen von Blau-Gelb möchte auch die Reserve des FV Delkenheim oben mitspielen. Die Mannschaft von Trainer Nawid Hashemi und Co-Trainer Tristan Schöner profitiert dabei auch von den enormen Wechselbewegungen und Verstärkungen im Sommer. Interessant dürfte auch der TuS Kostheim 05 in der kommenden Spielzeit werden. Generell sind die B-Liga-Teams des AKK-Kreises von ordentlich Bewegung geprägt. Thomas Nikelski zieht es als Trainer von Kastel 06 zu Kostheim 05. Mit dabei sind einige Zugänge von der Spvgg. Amöneburg und von Derby-Gegner SV Kostheim 12.

Alle Transfers der B-Liga Wiesbaden im Überblick.

Der Top-Transfer des B-Liga-Sommers dürfte allerdings die Verpflichtung von Dennis Sänger sein, der aus Delkenheim an die Maaraue kommt. Jahrelange KOL-Erfahrung bringt der begnadete Techniker mit nach Kostheim. Folgerichtig will der TUS auch oben mitmischen. Ex-05-Trainer Cornel Kaden zieht es derweil zur Reserve von Kastel 46. Auch ihm folgen zwei Akteure aus Kostheimer Zeiten.

Über besonders viel Zuwachs darf man sich in Amöneburg freuen. Nach dem nur ganz knapp gesicherten Klassenerhalt im vergangenen Jahr soll es dieses Jahr verstärkt etwas früher mit dem Verbleib klappen. „Wir sehen uns eigentlich gut aufgestellt, werden aber erstmal kleine Brötchen backen. Eine ruhige Saison ist unser aller Wunsch“, erlebte der sportliche Leiter Pedro Murillo eine kräftezehrende letzte Runde. Insbesondere bei A-Ligist SV Schierstein 13 bediente man sich in Sachen Neuzugängen.

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B-Liga-Urgestein VfB Westend peilt mit wenig Veränderungen einen Platz im oberen Mittelfeld an. Veränderungen an der Linie gab es derweil in Schierstein und Erbenheim. Bei der Reserve der 08er führt künftig Christian Rass Regie. Der SV Erbenheim hat Steven Lenzer nach dem Abstieg zum Übungsleiter der Zweiten gemacht. Nach den zahlreichen Wechseln im Sommer möchte man sich dort erstmal finden. Die beiden Aufsteiger TuS Nordenstadt II und Kastel 06 II starten die Mission Klassenerhalt.