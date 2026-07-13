Blau-Gelb Wiesbaden startet mit Aufstiegsambitionen ins Jubiläumsjahr

Trotz verpasstem Aufsteig: Blau-Gelb Wiesbaden blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Patrick Hüthwohl, Leiter der Fussballabteilung des SV Blau-Gelb Wiesbaden, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Wie die Jahre zuvor, konnten wir uns wieder punktetechnisch zur Vorsaison steigern, dass es am Ende dann noch ein Finale am letzten Spieltag gab, haben wir uns mit der fulminanten Rückrunde erarbeitet. Leider hat es am Ende nicht zum Happy End gereicht, was uns aber für diese Saison noch mehr motiviert. Die 2. Mannschaft konnte durch eine gute Endphase die rote Laterne noch abgeben."

"Sportlich und organisatorisch bleibt alles beim Alten, was uns auch als Verein in Wiesbaden ausmacht. Der Kader & Trainerteam bleibt seit Jahren zusammen und wir haben keine großen Fluktuationen. Eher kommen Spieler zu uns, als das uns jemand verlässt."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?



Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?



"Einzig Abdul Aziz Barrie verlässt uns in unbekannte Richtung.



Mit

Maximilian Kind (Torwart aus Nackenheim),

Maximilian Butz (SC West Düsseldorf/studienbedingt),

Andre dos Santos Pereira (SV Italia)

Julian Bleif (Kastel 46 A-Jugend)

kommen junge hungrige Spieler dazu, die aktuell perfekt in die Truppe passen und den Mix aus Jung und Alt perfekt widerspiegeln.

Bei der 2. Mannschaft haben wir mit Alex Bührmann (SAR Gebirge) und Thilo Pohl (Schierstein 08 II) zwei Abgänge, bei den Neuzugängen sind aktuell einige Spieler im Training, die eventuell dazustoßen."



Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Nach dem letzten Spieltag (knapp verpasster Aufstieg) war die Stimmung erstmal getrübt. Es war aber eine positive Enttäuschung, da wir nicht mit dem Finale gerechnet hatten und uns auch nichts vorwerfen konnten. Bei Vorbereitungsstart war die Stimmung auch dementsprechend gut, da sich alle was vorgenommen haben. Auch bei der 2. Mannschaft sieht man eine positive Entwicklung, auch wenn im letzten Jahr die großen Erfolge ausgeblieben sind."



Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Wie jedes Jahr wollen wir die Vorsaison steigern, wozu es in diesem Jahr reichen kann, muss man abwarten, da die B-Liga in diesem Jahr eine echte Wundertüte ist.

Natürlich wäre ein Aufstieg in unserem 100. Jubiläumsjahr eine tolle Geschichte.

Bei der 2. Mannschaft sollen in diesem Jahr mehr Siege eingefahren werden mit einem vielleicht entspannten Mittelfeldplatz, da die D-Liga auch in diesem Jahr wieder paar sehr starke Mannschaften stellt."



Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit

der FuPa-Community teilen möchtet?

"Die Feier zu 100-Jahre SV Blau-Gelb Wiesbaden ist aktuell am Laufen und es sind paar schöne Sachen in der

Planung. Sobald es da Infos geben sollte, werden wir informieren"

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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!