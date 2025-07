Blau-Gelb veranstaltet erstmals ein Blitzturnier

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Man kennt ja die klassischen Sportwochen. Die sind von den Vereinen immer top organisiert und in unserem Kreis ja auch sehr beliebt. Nach unserem Empfinden waren sie aber auch immer wieder sehr kräftezehrend und stressig bei mehreren Spielen unter der Woche nach Feierabend. So kamen wir eigentlich darauf, ein solches Blitzturnier zu organisieren, wo man nur einen Samstag braucht", erklärt Blau-Gelb Abteilungsleiter Patrick Hüthwohl die Entstehung. Gespielt wird pro Spiel eine Halbzeit. "Jede Mannschaft hat am Ende des Tages quasi ein Spiel über 90 Minuten absolviert", erklärt Hüthwohl. In den beiden Halbfinal-Spielen treffen Igstadt und Kohlheck sowie Schierstein und Blau-Gelb aufeinander.