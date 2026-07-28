Blatzheim bläst zum Angriff: Einstelliger Platz im Visier Trainer Maximilian Moers: "Wollen die letzte Saison vergessen machen." von red · Heute, 07:21 Uhr · 0 Leser

Der SV Blatzheim mit Kapitän Lucas Titz (li.) peilt einen einstelligen Tabellenplatz an. – Foto: Dave,Lentzen / Lisa,Lehr (ld_f

Der SV Blatzheim hat eine Zittersaison hinter sich und schrammte in der Kreisliga B2 Rhein-Erft nur kanpp am Abstieg vorbei. Zur neuen Spielzeit bläst die Elf von Trainer Maximilian Moers nach einem kleineren personellen Umbruch zum Angriff und peilt das gesicherte Mittelfeld an.

Entwicklung trotz sportlicher Magerkost In der vergangenen Spielzeit schlossen die Blatzheimer den Kreisliga-Alltag nur knapp über dem berühmten Strich ab. Dass der Abstieg am Ende abgewendet werden konnte, lag auch daran, dass gleich zwei Teams ihre Mannschaften während der Saison zurückzogen, was dem SV-Kollektiv zugutekam. Mitten in der sportlichen Misere hatte Maximilian Moers im September den Trainerposten übernommen. Der heute 32-jährige Übungsleiter zieht im Rückspiegel eine geteilte Bilanz über das nackte Überleben im Unterhaus: „Die Zufriedenheit ist gesplittet. Rein sportlich können wir nicht zufrieden sein und müssen mit dem ersten Nicht-Abstiegsplatz ehrlich zufrieden sein. Klammert man die Ergebnisse aber mal aus und betrachtet rein die Entwicklung der Mannschaft, so sind wir sehr zufrieden. Standen wir im Sommer noch vor einem leeren Kader und mussten eine neue Mannschaft formen. Die stetige Entwicklung auf und neben dem Platz kann man durchaus positiv bewerten.“

Aufgalopp bereits am 10. Juli Die Vorbereitung auf das neue Spieljahr läuft derweil bereits auf Hochtouren. Am 10. Juli bat Moers seine Schützlinge zu einem kleinen „Kick-Off“, bei dem die sportlichen Pläne und Ideen vorgestellt sowie die Neuzugänge integriert wurden – abgerundet durch ein gemeinsames Grillen und WM-Event. Ernst wurde es dann fünf Tage später. Zuvor mussten die Akteure bereits einen vierwöchigen Laufplan abspulen, ehe es am 15. Juli wieder fest auf den grünen Rasen ging. Mit den ersten Eindrücken geizt der Coach nicht: „Bisher sind wir guter Dinge, da Beteiligung, Intensität und Spaß enorm gut sind. Uns ist wichtig, dass wir als Mannschaft funktionieren und nicht ein Einzelner im Fokus steht.“ Sieben Neuzugänge, zwei Spieler verlassen den Verein Auf dem Transfermarkt haben die Blatzheimer ihre Hausaufgaben bereits weitestgehend erledigt. Während der Klub zwei Abgänge verkraften muss, stehen dem gegenüber sieben Neue auf der Habenseite, die den Kader breiter und besser aufstellen sollen. Mit Robin Attula kehrt nach einem Jahr beim VfL Sindorf ein alter Bekannter mit Bezirksligaerfahrung zurück, zudem verstärkt Markus Hemmersbach vom A-Ligisten Erfa Gymnich das Moers-Team.