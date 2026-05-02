 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Blanker Wahnsinn: So verrückt ist die Fußball-Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bahnen sich gleich mehrere Herzschlagfinale an. Besonders im Tabellenkeller zeichnet sich ein verrücktes Bild. Wir klären auf +++

von Redaktion · Heute, 14:46 Uhr · 0 Leser
Wer muss runter, wer bleibt drin? In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kämpfen sowohl die SG Eschenburg um Stürmer Mahamoud Moitatchiou (h.) als auch die SG Waldsolms um Jan Luca Auriga noch um den Ligaverbleib. © Jonathan Ortmann
Wer muss runter, wer bleibt drin? In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kämpfen sowohl die SG Eschenburg um Stürmer Mahamoud Moitatchiou (h.) als auch die SG Waldsolms um Jan Luca Auriga noch um den Ligaverbleib. © Jonathan Ortmann

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
SG Kinzenbach
FC Cleeberg
FC Burgsolms

Wetzlar. Noch vier Spiele, 360 Minuten und zwölf Punkte – in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bahnen sich gleich mehrere Herzschlagfinale an. Während im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg wohl die ersten Entscheidungen gefallen sind, zeichnet sich vor allem im Tabellenkeller ein verrücktes Bild. Besonders auffällig: Die Gruppenliga Gießen/Marburg kommt ohne sogenanntes Niemandsland aus. Zwischen Rang neun und zehn liegen zehn Zähler. Heißt: Entweder durften Teams in dieser Spielzeit mal länger oder kürzer vom Aufstieg träumen oder der potenzielle Gang in die Kreisoberliga stand von Minute eins auf der Tagesordnung.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.