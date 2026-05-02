Blanker Wahnsinn: So verrückt ist die Fußball-Gruppenliga

Wer muss runter, wer bleibt drin? In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kämpfen sowohl die SG Eschenburg um Stürmer Mahamoud Moitatchiou (h.) als auch die SG Waldsolms um Jan Luca Auriga noch um den Ligaverbleib. © Jonathan Ortmann

Wetzlar. Noch vier Spiele, 360 Minuten und zwölf Punkte – in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bahnen sich gleich mehrere Herzschlagfinale an. Während im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg wohl die ersten Entscheidungen gefallen sind, zeichnet sich vor allem im Tabellenkeller ein verrücktes Bild. Besonders auffällig: Die Gruppenliga Gießen/Marburg kommt ohne sogenanntes Niemandsland aus. Zwischen Rang neun und zehn liegen zehn Zähler. Heißt: Entweder durften Teams in dieser Spielzeit mal länger oder kürzer vom Aufstieg träumen oder der potenzielle Gang in die Kreisoberliga stand von Minute eins auf der Tagesordnung.