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Ligabericht
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Blanker Wahnsinn: So verrückt ist die Fußball-Gruppenliga
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bahnen sich gleich mehrere Herzschlagfinale an. Besonders im Tabellenkeller zeichnet sich ein verrücktes Bild. Wir klären auf +++
Wetzlar. Noch vier Spiele, 360 Minuten und zwölf Punkte – in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bahnen sich gleich mehrere Herzschlagfinale an. Während im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg wohl die ersten Entscheidungen gefallen sind, zeichnet sich vor allem im Tabellenkeller ein verrücktes Bild. Besonders auffällig: Die Gruppenliga Gießen/Marburg kommt ohne sogenanntes Niemandsland aus. Zwischen Rang neun und zehn liegen zehn Zähler. Heißt: Entweder durften Teams in dieser Spielzeit mal länger oder kürzer vom Aufstieg träumen oder der potenzielle Gang in die Kreisoberliga stand von Minute eins auf der Tagesordnung.