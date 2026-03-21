Blankenhain surft weiter auf der Erfolgswelle

– Foto: Mario Elsner-Havo

Auch nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Yourck Lehmann (Großobringen), der auch schon das Hinspiel sicher gepfiffen hatte, schenkten sich beide Teams nichts. Zunächst wollte der Gastgeber nachlegen. Kimi Stephan hatte aus 12 Metern zentral eine gute Einschuss-Chance. Aber das Team von TSV-Trainer Christoph Albrecht hielt ordentlich dagegen. In der Zentrale kurbelten immer wieder Stefan Botz und Stefan Wölfel das Spiel der Gäste, die sich drei gute Ausgleichsmöglichkeiten erarbeiteten, an. Zuerst wurde Moritz Schauseil von Jonas Körner am langen Pfosten mustergültig frei gespielt und sein Schuss aus sieben Metern im letzten Moment geblockt (55.). Fünf Minuten danach bewahrte FSV-Torwart Oliver Sternberg sein Team vor einen Gegentreffer bei einem Kopfball von Marvin Polenz aus Nahdistanz, und der zweite Versuch durch Nick Wipprecht wurde über das Tor von einem Verteidiger bugsiert (60.). Und als Jonas Körner das Spielgerät erneut auf den langen Pfosten servierte, fehlten gleich zwei seiner Mitspieler jeweils eine Stiefelspitze am nun verdienten 1:1-Ausgleichstreffer (78). In der Schlussphase ergaben sich für die Gastgeber dann die Räume in der gegnerischen Hälfte. Nach einer starken Parade von Louis Augner verwandelte Martin Trinkler den Nachschuss flach neben den rechten Torpfosten aus Nahdistanz - 2:0. Das war letzendlich die Spielentscheitung - 89. In der Nachspielzeit von vier Minuten konnten die Bad Blankenburger nicht mehr am Endstand von 2:0 für den FSV GW Blankenhain rütteln. Damit behielten die Löwen aus Blankenhain im Jahr 2026 ihre weiße Weste und haben mit drei Siegen in Folge Anschluss an das Tabellenmittelfeld gefunden. Der TSV Bad Blankenburg musste sich erstmals in der Rückrunde geschlagen geben; Bei Ausnutzung der Top-Torgelegenheiten wäre wohl auch am 16.Spieltag der Coffeecom-KOL Zählbares möglich gewesen.

In Halbzeit eins hatte Henning Krämer die Topgelegenheit auf das 0:1, als er zentral der Blankenhainer Abwehr entwischte, aber im Strafraum nicht konsequent den Torabschluss suchte (28.). Viel ließ eine aufmerksame TSV-Abwehr ohne Abwehrchef Matheusz Szymanski in den ersten 45 Spielminuten nicht zu. Zwei-, Dreimal versuchte es die Mannschaft von FSV-Trainer Jens Kühnemund über die Außenpositionen. Aber die daraus resultierenden Torabschlüsse verfehlten ihr Ziel knapp. So bedurfte es eines Strafstoßes, nachdem Marvin Pohlenz im Zweikampf mit Lukas Golm wohl einen Tick zu spät kam, um am torlosen Spielstand etwas zu ändern: Lucas Sorge verwandelte den Penalty flach links. TSV-Torhüter Louis Augner hatte gegen den platziert und straff geschossenen Elfmeter keine Abwehrchance - 1:0 (43.).