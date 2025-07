Blankenhain startet mit frischem Wind in die neue Saison

Marco Willing

Nach dem hart erkämpften Klassenerhalt zum Saisonabschluss am 14. Juni ist beim FSV Grün-Weiß Blankenhain nun der Blick klar nach vorn gerichtet. Bereits vor sechs Tagen, am 10. Juli, startete die Kreisoberliga-Mannschaft in die Sommervorbereitung – mit einem veränderten Kader, neuen Gesichtern und vertrauten Rückkehrern.

Drei Spieler, die zuletzt eher in Ergänzungsrollen standen, haben den Verein verlassen: Mo Al Darwish legt eine familiär bedingte Fußballpause ein, Ayoub Annour schließt sich dem SV Am Ettersberg an. Zudem wechselt Damien Menzel – verletzungsbedingt vergangene Saison kaum im Einsatz – zum VfB Oberweimar.