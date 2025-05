Blankenfelde sendet klares Signal – Klosterfelde lässt Punkte liegen

Nach dem Coup in Altlüdersdorf ließ Blankenfelde nun im Heimspiel ein weiteres Ausrufezeichen folgen. In einem direkten Duell im Tabellenkeller zeigten die Gastgeber eine starke Leistung. David Nieland verwandelte in der 30. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und legte nach einem Treffer von Samba Fatajo (36.) in der 74. Minute den Schlusspunkt nach.

