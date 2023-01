Blankenburger FV begrüßt einen Rückkehrer aus der Verbandsliga Landesliga Mitte +++ Vom MSC Preussen wechselt Tom Kupke in die Blütenstädt

Der Name Tom Kupke ist beim Blankenburger FV bereits bestens bekannt. Immerhin erlernte der heute 29-Jährige in der Blütenstadt einst das Fußball-ABC. Im Winter nun kehrt der Defensivspieler zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück und schließt sich dem Tabellenfünften der Landesliga Mitte an.