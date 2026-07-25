 2026-07-23T06:38:08.609Z

Testspiel

Blankenburg schlägt Fortuna Pankow, Rudow verliert in Brandenburg

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 00:15 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Montag, 20. Juli 2026

SV Adler Berlin 1950 II – SV Süden 09 II 5:1

Dienstag, 21. Juli 2026

Hertha BSC – Mamelodi Sundowns 1:1
Tore: 1:0 Leon Jensen (39.), 1:1 (41.)

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:6
Tore: 0:1 Aurel Dovenon (10.), 0:2 Matthias Steinborn (17.), 0:3 Shamil Zirarov (54.), 1:3 David Nieland (60.), 1:4 Till Plumpe (69.), 1:5 Till Plumpe (76.), 1:6 Shamil Zirarov (84.)

TSV Rudow Berlin – SG Phönix Wildau 95 3:2

VfB Concordia Britz 1916 – BFC Südring Amed 2:0
Tore: 1:0 (47.), 2:0 (51.)

Sportfreunde Johannisthal – FC Internationale Berlin II 8:0
Tore: 1:0 Tom Franke (29.), 2:0 Max Hoffmann (39.), 3:0 Tom Franke (45.), 4:0 Max Mittelstädt (53.), 5:0 Nikolas Müller (58.), 6:0 Jonathan Behrend (76.), 7:0 Lukas Ferl (83.), 8:0 Jonathan Behrend (90.)

TSV Mariendorf 1897 – Friedrichshagener SV 1912 6:0
Tore: 1:0 Erik-Paul Pfannschmidt (5.), 2:0 Vincent Bühler (6.), 3:0 Marvin Özdal (31.), 4:0 (51.), 5:0 Adrian Pritzschke (53. Eigentor), 6:0 Jannis Krieger (84.)

Pfeffersport – Köpenicker FC 2:3
Tore: 1:0 Jonathan Grunert (17.), 2:0 (42.), 2:1 Nicolas Tauschwitz (60.), 2:2 Roman Ilinseer (61.), 2:3 Roman Ilinseer (80.)

Mittwoch, 22. Juli 2026

Berliner AK – FC Internationale Berlin 3:2

BSV Eintracht Mahlsdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 4:0
Tore: 1:0 Etienne Nikol (10.), 2:0 Luis Millgramm (30.), 3:0 Ben Wagner (40.), 4:0 Leon Rollnik (60.)

TSG Einheit Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II 0:1
Tore: 0:1 (24.)

BSG Stahl Brandenburg – SV BW Hohen Neuendorf 2:3
Tore: 0:1 Leon Draski (1.), 0:2 Leon Draski (11.), 0:3 Jean-Marc Soine (42.), 1:3 Sebastian Hoyer (66.), 2:3 Erik Sauer (77.)

SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin 1:1

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – 1. SV Oberkrämer 11 3:2

SV Empor Berlin – SV Sparta Lichtenberg 1:3

1. FC Schöneberg 1913 – Rosenthal FC 2:2

FC Internationale Berlin III – Polar Pinguin Berlin II 3:2

BFC Meteor 06 – BSV Dersim 1993 2:2

SV Victoria Seelow – SV Lichtenberg 47 II 2:1

Sport-Union Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin II 2:2

SC Berliner Amateure – 1. FC Wilmersdorf 4:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – SFC Friedrichshain 0:6
Tore: 0:1 Frederic Köberl (11.), 0:2 Finn Weißhuhn (39.), 0:3 Nicola Robin Delbach (54.), 0:4 Robert Feldmann (66.), 0:5 (75.), 0:6 (83.)

Nordberliner SC – VfB Hermsdorf Berlin 1:2
Tore: 0:1 Nico Bochnia (15.), 1:1 (42.), 1:2 Jan Oberstein (88.)

1. FC Lübars 1962 – Füchse Berlin 0:3
Tore: 0:1 Mike Ryberg (18.), 0:2 Mike Ryberg (42.), 0:3 Stephan Ngah (43.)

1. FC Novi Pazar 95 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:0
Tore: 1:0 Mohammad Amin Gardi (31.), 2:0 (58.), 3:0 (69.), 4:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (81.), 5:0 Petro Shakhrai (85.), 6:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (88.), 7:0 Petro Shakhrai (90.)

Borussia Pankow 1960 II – BSV Heinersdorf II :

BSC Marzahn – FC Nordost Berlin II 6:1

Adlershofer BC 08 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II 4:1

SC Borsigwalde 1910 Berlin – FC 98 Hennigsdorf :

Donnerstag, 23. Juli 2026

SSV Köpenick-Oberspree – Grünauer BC 1917 1:7

FC Viktoria 1889 Berlin II – SV BW Hohen Neuendorf 1:1
Tore: 0:1 Colleen Henning (45.), 1:1 Alena Merten (45.+3)

VfB Fortuna Biesdorf III – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh :

Weißenseer FC II – BSV Victoria 90 Friedrichshain II 3:0
Tore: 1:0 Sebastian Metz (40.), 2:0 Brian Frank (72.), 3:0 Brian Frank (88.)

SG Nordring Berlin 1949 – Weißenseer FC III :

SV Berlin-Chemie Adlershof – BSV Eintracht Mahlsdorf III 2:3

BSV Oranke – 1.FC PV Nord II 3:2

BSV GW Neukölln 1950 – FC Viktoria 1889 Berlin 2:6

SFC Veritas 96 – Berliner SC 2:4

SV Sparta Lichtenberg II – JFC Berlin 1:4
Tore: 0:1 Max Belitz (10.), 0:2 Lentas Drobny (32.), 0:3 (48.), 1:3 (50.), 1:4 Miguel Pioch (54.)

SV Bau-Union Berlin – SV Sparta Lichtenberg III 8:2

FV Wannsee II – SG Geltow 0:5

SV Dallgow 47 – SF Kladow 5:2

VfB Fortuna Biesdorf – SV Lichtenberg 47 1:3
Tore: 1:0 Justin Felgentreff (25.), 1:1 Maximilian Jagatic (53.), 1:2 Kevin Owczarek (70. Foulelfmeter), 1:3 (86.)

Adlershofer BC 08 – SV Stern Britz 1889 10:4

Weißenseer FC III – SG Nordring Berlin 1949 7:2

VfB Sperber Neukölln 1912 – NFC Rot-Weiß 1932 :

Freitag, 24. Juli 2026

Hertha BSC II Frauen – KKS Lech Poznan U18 1:4

SV 1919 Woltersdorf – SV Lichtenberg 47 II 2:4

Adlershofer BC 08 II – SSV Köpenick-Oberspree II 8:1

Werderaner FC Viktoria 1920 – TSV Rudow Berlin 2:1
Tore: 0:1 Mushakir Razeek (1.), 1:1 Konstantin Perasevic (17.), 2:1 Dario Habelok (21.)

SG Blankenburg – FSV Fortuna Pankow 46 5:1

SC Minerva 1893 Berlin III – NFC Rot-Weiß 1932 II 3:3

1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – TSV Rudow Berlin III 3:2

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – FC Polonia Berlin 2:3

1. FFV Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II 7:0

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