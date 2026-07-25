Blankenburg schlägt Fortuna Pankow, Rudow verliert in Brandenburg

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Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:6

Tore: 0:1 Aurel Dovenon (10.), 0:2 Matthias Steinborn (17.), 0:3 Shamil Zirarov (54.), 1:3 David Nieland (60.), 1:4 Till Plumpe (69.), 1:5 Till Plumpe (76.), 1:6 Shamil Zirarov (84.)



TSV Rudow Berlin – SG Phönix Wildau 95 3:2





Mittwoch, 22. Juli 2026

VfB Concordia Britz 1916 – BFC Südring Amed 2:0Tore: 1:0 (47.), 2:0 (51.)Sportfreunde Johannisthal – FC Internationale Berlin II 8:0Tore: 1:0 Tom Franke (29.), 2:0 Max Hoffmann (39.), 3:0 Tom Franke (45.), 4:0 Max Mittelstädt (53.), 5:0 Nikolas Müller (58.), 6:0 Jonathan Behrend (76.), 7:0 Lukas Ferl (83.), 8:0 Jonathan Behrend (90.)TSV Mariendorf 1897 – Friedrichshagener SV 1912 6:0Tore: 1:0 Erik-Paul Pfannschmidt (5.), 2:0 Vincent Bühler (6.), 3:0 Marvin Özdal (31.), 4:0 (51.), 5:0 Adrian Pritzschke (53. Eigentor), 6:0 Jannis Krieger (84.)Pfeffersport – Köpenicker FC 2:3Tore: 1:0 Jonathan Grunert (17.), 2:0 (42.), 2:1 Nicolas Tauschwitz (60.), 2:2 Roman Ilinseer (61.), 2:3 Roman Ilinseer (80.)

Berliner AK – FC Internationale Berlin 3:2



BSV Eintracht Mahlsdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 4:0

Tore: 1:0 Etienne Nikol (10.), 2:0 Luis Millgramm (30.), 3:0 Ben Wagner (40.), 4:0 Leon Rollnik (60.)



TSG Einheit Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II 0:1

Tore: 0:1 (24.)



BSG Stahl Brandenburg – SV BW Hohen Neuendorf 2:3

Tore: 0:1 Leon Draski (1.), 0:2 Leon Draski (11.), 0:3 Jean-Marc Soine (42.), 1:3 Sebastian Hoyer (66.), 2:3 Erik Sauer (77.)



SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin 1:1



FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – 1. SV Oberkrämer 11 3:2



SV Empor Berlin – SV Sparta Lichtenberg 1:3



1. FC Schöneberg 1913 – Rosenthal FC 2:2



FC Internationale Berlin III – Polar Pinguin Berlin II 3:2



BFC Meteor 06 – BSV Dersim 1993 2:2



SV Victoria Seelow – SV Lichtenberg 47 II 2:1



Sport-Union Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin II 2:2



SC Berliner Amateure – 1. FC Wilmersdorf 4:1



Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – SFC Friedrichshain 0:6

Tore: 0:1 Frederic Köberl (11.), 0:2 Finn Weißhuhn (39.), 0:3 Nicola Robin Delbach (54.), 0:4 Robert Feldmann (66.), 0:5 (75.), 0:6 (83.)



Nordberliner SC – VfB Hermsdorf Berlin 1:2

Tore: 0:1 Nico Bochnia (15.), 1:1 (42.), 1:2 Jan Oberstein (88.)



1. FC Lübars 1962 – Füchse Berlin 0:3

Tore: 0:1 Mike Ryberg (18.), 0:2 Mike Ryberg (42.), 0:3 Stephan Ngah (43.)



1. FC Novi Pazar 95 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:0

Tore: 1:0 Mohammad Amin Gardi (31.), 2:0 (58.), 3:0 (69.), 4:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (81.), 5:0 Petro Shakhrai (85.), 6:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (88.), 7:0 Petro Shakhrai (90.)



Borussia Pankow 1960 II – BSV Heinersdorf II :



BSC Marzahn – FC Nordost Berlin II 6:1



Adlershofer BC 08 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II 4:1



SC Borsigwalde 1910 Berlin – FC 98 Hennigsdorf :

Donnerstag, 23. Juli 2026

SSV Köpenick-Oberspree – Grünauer BC 1917 1:7



FC Viktoria 1889 Berlin II – SV BW Hohen Neuendorf 1:1

Tore: 0:1 Colleen Henning (45.), 1:1 Alena Merten (45.+3)



VfB Fortuna Biesdorf III – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh :



Weißenseer FC II – BSV Victoria 90 Friedrichshain II 3:0

Tore: 1:0 Sebastian Metz (40.), 2:0 Brian Frank (72.), 3:0 Brian Frank (88.)



SG Nordring Berlin 1949 – Weißenseer FC III :



SV Berlin-Chemie Adlershof – BSV Eintracht Mahlsdorf III 2:3



BSV Oranke – 1.FC PV Nord II 3:2



BSV GW Neukölln 1950 – FC Viktoria 1889 Berlin 2:6



SFC Veritas 96 – Berliner SC 2:4



SV Sparta Lichtenberg II – JFC Berlin 1:4

Tore: 0:1 Max Belitz (10.), 0:2 Lentas Drobny (32.), 0:3 (48.), 1:3 (50.), 1:4 Miguel Pioch (54.)



SV Bau-Union Berlin – SV Sparta Lichtenberg III 8:2



FV Wannsee II – SG Geltow 0:5



SV Dallgow 47 – SF Kladow 5:2



VfB Fortuna Biesdorf – SV Lichtenberg 47 1:3

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (25.), 1:1 Maximilian Jagatic (53.), 1:2 Kevin Owczarek (70. Foulelfmeter), 1:3 (86.)



Adlershofer BC 08 – SV Stern Britz 1889 10:4



Weißenseer FC III – SG Nordring Berlin 1949 7:2



VfB Sperber Neukölln 1912 – NFC Rot-Weiß 1932 :





Freitag, 24. Juli 2026

Hertha BSC II Frauen – KKS Lech Poznan U18 1:4



SV 1919 Woltersdorf – SV Lichtenberg 47 II 2:4



Adlershofer BC 08 II – SSV Köpenick-Oberspree II 8:1



Werderaner FC Viktoria 1920 – TSV Rudow Berlin 2:1

Tore: 0:1 Mushakir Razeek (1.), 1:1 Konstantin Perasevic (17.), 2:1 Dario Habelok (21.)



SG Blankenburg – FSV Fortuna Pankow 46 5:1



SC Minerva 1893 Berlin III – NFC Rot-Weiß 1932 II 3:3



1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – TSV Rudow Berlin III 3:2



FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – FC Polonia Berlin 2:3



1. FFV Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II 7:0





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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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