Blank zum Matchwinner, Reiners und Sabanci starten stark Yannick Reiners (DJK Adler Union Frintrop) erzielt vier Tore, Cem Sabanci (Rheinland Hamborn) trifft dreifach und auch Moritz Paul (SV Budberg), Marcio Jordan Blank (VfB Homberg) sowie Eray Yigiter (DV Solingen) prägen den 1. Spieltag der Landesliga Niederrhein. von André Nückel · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser

Marcio Blank (Nummer 9) hat den VfB Homberg zum Sieg geschossen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Vier Treffer von Yannick Reiners (DJK Adler Union Frintrop), ein Dreierpack von Cem Sabanci (Rheinland Hamborn) und weitere Doppelpacker: Gleich zum Auftakt der Landesliga Niederrhein haben mehrere Offensivspieler nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Ganz besonders im Fokus stand am Sonntagabend auch Marcio Blank, der im Spät-Spiel den VfB Homberg per Doppelpack zum Sieg gegen Union Nettetal schoss.

Yannick Reiners und Cem Sabanci starten mit Tor-Galas Die herausragende Vorstellung des Wochenendes lieferte Yannick Reiners (DJK Adler Union Frintrop). Beim furiosen 7:2-Auswärtssieg gegen DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 traf Reiners gleich viermal. Schon nach drei Minuten eröffnete er den Torreigen, in der 20. Minute erhöhte er auf 4:0. Nach der Pause folgten seine Treffer drei und vier. Damit war Reiners an mehr als der Hälfte aller Frintroper Tore selbst beteiligt und setzte direkt am 1. Spieltag eine erste Bestmarke, die von keinem übertroffen wurde. Nur unwesentlich dahinter rangiert Cem Sabanci (Rheinland Hamborn). Beim überraschend deutlichen 5:0 gegen Viktoria Goch schnürte Sabanci einen Dreierpack. Besonders sein Doppelschlag in der 21. und 25. Minute brachte Hamborn früh auf Kurs, nach einer knappen Stunde legte er seinen dritten Treffer nach. Der Aufsteiger erwischte damit einen Traumstart - und Sabanci wurde zum Gesicht dieses Auftakterfolgs.

Moritz Paul, Marcio Jordan Blank und Eray Yigiter treffen doppelt Auch Moritz Paul (SV Budberg) knüpfte unmittelbar an seine Torquote aus der Vorsaison an. Gegen den VfB Speldorf lag Budberg zunächst zurück, doch Paul glich in der 34. Minute aus. Nachdem seine Mannschaft die Partie gedreht hatte, setzte er in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1. Eine besonders spannende Geschichte schrieb Marcio Blank (VfB Homberg). Gegen den SC Union Nettetal geriet Homberg früh ins Hintertreffen. Blank erzielte zunächst in der 65. Minute den Ausgleich und schlug anschließend in der Nachspielzeit ein zweites Mal zu. Sein Treffer zum 2:1 machte ihn zum Matchwinner und ließ Oberliga-Absteiger Homberg spät jubeln.