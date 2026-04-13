Blank schnürt Fünferpack – Wilde Schlussphase in Obertraubling

Kapitän Matthias Braun (links) und der SV Burgweinting schlugen beim Topspiel in Obertraubling ganz spät zuück. – Foto: Felix Schmautz

Das Führungsduo der Kreisliga 1 ließ am Wochenende mal so gar nichts anbrennen. Beide Mannschaften zeichneten für einen Kantersieg verantwortlich. Spitzenreiter SC Regensburg fertigte die Gäste aus Mintraching mit 6:0 ab und bleibt fünf Punkte vor dem Verfolger FC Oberhinkofen. Dieser gewann sogar noch deutlicher, fegte Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz mit 7:0 vom Feld. Überragender Akteur war FC-Goalgetter Jakob Blank mit einem Fünferpack. Überdies durfte sich Oberhinkofen darüber freuen, dass sich der Dritte SV Obertraubling und der SV Burgweinting beim 2:2-Remis gegenseitig die Punkte abknöpfen. In einer wilden Schlussphase traf erst Obertraubling zweimal, ehe die Gäste durch zwei ganz späte Treffer noch ausgleichen konnten. Im Abstiegskampf bejubelte die SG Walhalla einen immens wichtigen 3:2-Auswärtssieg in Harting.



Der Freie TuS Regensburg sicherte sich am vergangenen Samstag den Heimdreier gegen den SV Donaustauf vor 90 Zuschauern. Den Siegestreffer der Partie landete Leonard Herm in der 50. Spielminute, was dem TuS knapp die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Niklas Wagner, Uli Schindler, Christoph Scheuerer







Den klaren Dreier daheim lieferte Spitzenreiter SC Regensburg seinen 110 Fans gegen den FC Mintraching ab. Bereits in der siebten Minute netzte Alexander Alvarez Niebauer zur Führung ein, Bastian Steffek legte in der 21. Minute nach und durch einen erneuten Treffer von Alexander Alvarez Niebauer (36.) stand es in der Halbzeit 3:0 für den Tabellenführer. Durch ein unglückliches Eigentor von Thomas Dimmelmeier (55.) konnte der Sportclub die Führung weiter ausbauen, in der 83. Minute schob Kilian Fischer die Kugel für die Hausherren in den Kasten und Jannis Hufsky erzielte kurz vor Schluss (89.) den sechsten und letzten Treffer in der Partie. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Yvan Chawe Ngatchou







Beim SV Obertraubling durften die 120 Besucher ein spannendes Derby miterleben, der SV Burgweinting war zu Gast am vergangenen Wochenende. In der ersten Halbzeit konnten beide Kontrahenten hinten klar dicht halten, in der 61. Minute gab es einen Elfer für den SVB, trotz des zielsicheren Schusses von Schlegel Florian, kam der Keeper gerade noch mit den Fingerspitzen ran und so ging die Kugel knapp daneben vorbei. In der 75. Minute nutzte der SVO eine Ecke und landete das 1:0, eine weitere Chance verwertete Isaak Berg in der 79. Minute um für die Gastgeber klar in Führung zu gehen. Kurz vor Schluss (87.) landeten die Burgweintinger durch Schlegel Florian den Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit (90.+3.) versenkte Milak Ali einen Elfmeter, was den Gästen den Ausgleich und somit einen Punkt einbrachte. Eine Zeitstrafe gab es für Obertraublings Maximilian Suthau in der 90.+5., was am Spielstand nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Dominic Kohles, Behrooz Jamshidi







Mit einem knappen Heimdreier belohnte sich der TSV Wörth/Donau am 22. Spieltag vor 120 Zuschauern gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II. Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Simon Meier in Front, doch den Hausherren gelang noch in der ersten Halbzeit (45.+1.) der Ausgleich, dank Ludwig Hebauer. In der 51. Minute versenkte Merdin Mehmedov den Elfmeter gekonnt und Jakob Brau legte kurz darauf (53.) noch eine Bude drauf. Patrick Wein gelang in der 61. Minute noch ein Anschlusstreffer, doch der Dreier blieb am vergangenen Sonntag beim TSV Wörth/Donau. Schiedsrichter: Hans Mayer, Edward Kurpakov, Kilian Kohler













Eine spannende Partie durften auch die 50 Schaulustigen am Sonntag beim SV Harting miterleben. Zu Gast war die SG Walhalla Regensburg, die sich am Ende mit dem Dreier belohnten. Maximilian Gruber netzte in der 24. Minute für die SGW ein, doch Sanvie Sodji glich noch in der ersten Hälfte der Partie (39.) aus. Erneut in Front kamen die Gäste durch Florian Thaller in der 60. Minute, das 2:2 für die Hartinger landete Niklas Brei jedoch in der 66. Minute. Den Siegestreffer erzielte Florian Thaller in der 74. Spielminute für die SGW, kurz vor knapp gingen die Gastgeber durch eine Zeitstrafe für Nick Gerdt (87.) noch in Unterzahl, mehr war nicht drin am 22. Spieltag. Schiedsrichter: Thomas Feigl, Rafael Augustin, Christian Ross







Mit nur einem Treffer setzte sich die SpVgg Ziegetsdorf vor 100 Zuschauern beim FC Laub durch. Das entscheidende Tor fiel durch Philipp Resch in der 30. Spielminute, was der SpVgg die volle Punktausbeute einbrachte. In der 79. Minute gab es noch eine rote Karte für Felix Holz von den Gästen. Schiedsrichter: Erdogan Sahinbay, Gerd Söllner, Amjad Khalaf Abrahim







Ein Schützenfest mit sieben Buden durften 80 Fans am Sonntag beim FC Oberhinkofen miterleben. Der angereiste ATSV Pirkensee-Ponholz ging ohne Chancenverwertung und ohne Punkte vom Platz. Jakob Blank versenkte bereits in der zweiten Spielminute für den FCO, legte in der zwölften noch einen Treffer drauf und verwandelte den Elfmeter in der 22. Minute, nur eine Minute später erhöhte Ludwig Hartl (23.) und eine weitere Bude durch Jakob Blank (30.) brachte den Halbzeitstand von 5:0 mit sich. Der Torjäger legte in der 56. Minute noch einen Treffer drauf und zu guter Letzt netzte auch Pedro Dobberke (77.) für den FCO ein, was ihm die klare Maximalausbeute bescherte. Schiedsrichter: Gabriel Rau, Laura Breininger, Bernhard Kuczera