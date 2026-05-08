Blackout nach der Pause: Schalding geht in Erlbach leer aus!

Im letzten Bayernliga-Spiel dieser Saison in Erlbach gingen Drofa & Co. (einmal mehr) leer aus. Endstand aus Schaldinger Sicht: 0:2. – Foto: Alexander Ferazin

Am Freitagabend verabschiedete sich der SV Schalding-Heining mit einer Niederlage in die Sommerpause, während der SV Erlbach in der heimischen Holzbau-Grübl Arena einen verdienten 2:0-Heimsieg feierte. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Bayernliga-Partie machten die Hausherren durch einen Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel alles klar.

Vor der 452-Zuschauer-Kulisse in Erlbach begegneten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Sowohl die Elf von Lukas Lechner als auch die Gäste aus der Passauer Vorstadt, die unter Interimstrainer Albert Krenn den Klassenerhalt bereits vorzeitig gesichert hatten, agierten defensiv stabil und ließen kaum zwingende Großchancen zu. Folgerichtig ging es mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden in die Kabinen.

Der entscheidende Wendepunkt der Partie ereignete sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Die Erlbacher kamen mit deutlich mehr Zug zum Tor aus der Pause und erwischten die Schaldinger Defensive eiskalt. In der 48. Minute war es Tobias Duxner, der den Bann brach und zur 1:0-Führung für die Gastgeber einnetzte. Bevor sich der SVS fangen konnte, legte Erlbach direkt nach: Nur drei Minuten später erhöhte Sebastian Hager auf 2:0 (51.) - und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Schalding-Heining bemühte sich in der Folge zwar um den Anschlusstreffer, fand jedoch gegen die gut organisierte Erlbacher Hintermannschaft kein Durchkommen. Die Hoffnungen auf eine späte Aufholjagd wurden schließlich in der 74. Minute endgültig begraben, als Mohamed Bekaj mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl fehlten den Gästen die Mittel, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Für den SV Schalding-Heining endet damit eine durchwachsene Spielzeit, in der man sich sicher mehr als den dreizehnten Tabellenplatz - knapp überm "Strich" - ausgerechnet hatte. Da die Schaldinger am letzten Spieltag der 17er-Liga spielfrei haben, ist die Saison für sie bereits beendet. Der SV Erlbach hingegen klettert durch den Dreier auf 50 Punkte (Platz sechs) - und blickt nun motiviert auf das kommende "Endspiel" gegen den FC Pipinsried, um die Saison unter den "Top 5" abzuschließen.