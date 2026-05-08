Blackout nach der Pause: Schalding geht in Erlbach leer aus!

Am Freitagabend verabschiedete sich der SV Schalding-Heining mit einer Niederlage in die Sommerpause, während der SV Erlbach in der heimischen Holzbau-Grübl Arena einen verdienten 2:0-Heimsieg feierte. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Bayernliga-Partie machten die Hausherren durch einen Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel alles klar.
Vor der 452-Zuschauer-Kulisse in Erlbach begegneten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Sowohl die Elf von Lukas Lechner als auch die Gäste aus der Passauer Vorstadt, die unter Interimstrainer Albert Krenn den Klassenerhalt bereits vorzeitig gesichert hatten, agierten defensiv stabil und ließen kaum zwingende Großchancen zu. Folgerichtig ging es mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden in die Kabinen.
Der entscheidende Wendepunkt der Partie ereignete sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Die Erlbacher kamen mit deutlich mehr Zug zum Tor aus der Pause und erwischten die Schaldinger Defensive eiskalt. In der 48. Minute war es Tobias Duxner, der den Bann brach und zur 1:0-Führung für die Gastgeber einnetzte. Bevor sich der SVS fangen konnte, legte Erlbach direkt nach: Nur drei Minuten später erhöhte Sebastian Hager auf 2:0 (51.) - und sorgte damit für die Vorentscheidung.
Schalding-Heining bemühte sich in der Folge zwar um den Anschlusstreffer, fand jedoch gegen die gut organisierte Erlbacher Hintermannschaft kein Durchkommen. Die Hoffnungen auf eine späte Aufholjagd wurden schließlich in der 74. Minute endgültig begraben, als Mohamed Bekaj mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl fehlten den Gästen die Mittel, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.
Für den SV Schalding-Heining endet damit eine durchwachsene Spielzeit, in der man sich sicher mehr als den dreizehnten Tabellenplatz - knapp überm "Strich" - ausgerechnet hatte. Da die Schaldinger am letzten Spieltag der 17er-Liga spielfrei haben, ist die Saison für sie bereits beendet. Der SV Erlbach hingegen klettert durch den Dreier auf 50 Punkte (Platz sechs) - und blickt nun motiviert auf das kommende "Endspiel" gegen den FC Pipinsried, um die Saison unter den "Top 5" abzuschließen.
Das Spiel aus Sicht von Schaldings Spielertrainer Manuel Mörtlbauer: "Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisiert haben, hatten wir in Hälfte zwei zehn Minuten dabei, in denen wir quasi nicht auf dem Platz waren - und in denen Erlbach seine Klasse mit den schnellen Offensivkräften ausspielen konnte. Sie sind jeweils nach einer Flanke mit 2:0 in Führung gegangen. Dann war's natürlich schwer für uns, gegen diese gute Defensive den Anschlusstreffer zu erzielen. Zusätzlich hat uns die gelb-rote Karte geschwächt. Im Großen und Ganzen ein verdienter Heimerfolg für Erlbach."
Das Spiel aus Sicht von Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs: "Die erste Halbzeit ist sehr ausgeglichen verlaufen. Hier haben wir es sehr anständig gemacht und sind auch zu unseren Abschlüssen gekommen. Am Anfang der zweiten Halbzeit waren wir noch nicht ganz wach - und haben gleich das 0:1 kassiert. Nach dem 0:2 und der gelb-roten Karte für Bekaj war die Messe gelesen. Fazit: Aufgrund der zweitem Halbzeit ein verdienter Sieg für Erlbach."
Das Spiel aus Sicht von Erlbachs Trainer Lukas Lechner: "In der ersten Hälfte haben wir's noch nicht geschafft, unser Potenzial auf den Platz zu bringen, waren nicht aggressiv genug, haben mit Ball zu hektisch agiert, hatten zu viele Ballverluste. Hälfte eins war aber sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit erfolgte eine super Reaktion der Mannschaft, da war eine ganz andere Intensität im Spiel; wir haben viel mehr Lösungen gefunden, waren viel klarer - und gehen dann zurecht mit 2:0 in Front. Wir hätten auch noch das dritte und vierte machen können - am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung."