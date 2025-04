Blackout nach der Pause – FCP- Angriffswucht zu viel für den SVH

Eigentlich läuft es für den SV Heimstetten auch im Auswärtsduell beim FC Pipinsried so wie in den Wochen zuvor. Wieder sehen die Zuschauer ein Torspektakel, wieder prägt eine entfesselnd aufspielende Offensive die Partie, und wieder fallen mehr als eine Handvoll Treffer – so wie schon beim 7:1 gegen Türkspor Augsburg, dem 6:0 bei der SpVgg Unterhaching II und dem 6:1 gegen Nördlingen.

Allein einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zu jenen Auftritten gibt es diesmal. Denn in Pipinsried fackelt nicht etwa der SVH einen Angriffswirbel samt Torfeuerwerk ab – sondern der Gegner. So kommt Heimstetten nach fünf Siegen am Stück beim Spitzenclub der Bayernliga Süd mit 1:6 unter die Räder, und das trotz einer 1:0-Pausenführung.