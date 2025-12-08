Black Sunday an der Göppinger Hohenstaufenstraße

Zum Abschluss des Kalenderjahres 2025 und zum Auftakt der zweiten Halbserie in der Fußball-Kreisliga B8 gastierte der Tabellen-Neunte, die Zweitvertretung des 1. FC Rechberghausen (9 Punkte/Bilanz: 3-0-8), beim unangefochtenen und noch verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Iliria Göppingen (33/11-0-0) zum Duell David gegen Goliath. Das Hinspiel am Desenbach hatten die Rot-Weißen vergangenen September bereits mit 11:2 zu ihren Gunsten entschieden. Nun legten die Ballermänner der Liga eindrucksvoll nach und gewannen auch das Rückspiel an der Göppinger Hohenstaufenstraße souverän und hochverdient mit 17:1.

Mit dem vierten Saisonsieg auf heimischem Grün und dem zwölften Erfolg insgesamt bauten die Rot-Weißen ihre Megaserie weiter aus und untermauerten zugleich ihre Aufstiegsambitionen.

Die Schnäppchenjagd liegt ihnen im Blut und sie haben ein Näschen für Black Deals: Die Kicker des FC Iliria Göppingen. Unter der Federführung ihres über sich hinauswachsenden Spielertrainers und Leitwolfs Liridon Elezaj liefen die rot weißen Sparfüchse am „Black Sunday“ zur absoluten Höchstform auf und verfielen dank des reichhaltigen Angebots des schwarz-weißen Warenhausriesen „FCR 1923“ in einen wahren Kaufrausch. Mit ihrem unbändigen Appetit auf kostengünstige Leckerlies und ihrem exzellenten Instinkt für preiswerte Deals machten sich die Rot-Weißen über das reichlich gedeckte Büffet der Gäste her und stillten ihren unersättlichen Torhunger wie die Raupe Nimmersatt in der Vorratskammer von Tante Lisbeth. Vom Anpfiff weg wirbelten die Rot-Weißen mit Lichtgeschwindigkeit über das künstliche Grün, dass den Schwarz-Weißen nur so schwindlig wurde und die leckeren Ćevapčići auf dem Gasgrill vor Freude Samba tanzten.

Die Schwarz-Weißen hingegen verharren nach der bereits siebten Saisonniederlage auf fremdem Platz, der neunten Schlappe insgesamt und der zweiten Auswärts-Pleite in Serie auf Rang neun des Klassements.

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Hausherren nach nur sieben Minuten: Da hatte Ilirias Shqiprim Nikci perfekt für seinen Teamkameraden Liridon Elezaj durchgesteckt, der die Kugel mit einem Kunstschuss aus 20 Metern und zentraler Position sehenswert in den linken Knick jagte und damit den munteren Torreigen der Platzherren eröffnete (1:0/7.). Nur 120 Sekunden später packte FCI-Kicker Erion Ajeti die Wumme aus, aber sein Geschoss aus zwölf Metern und halbrechter Position zischte über den Querbalken und verglühte wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel (9.).

In der 17. Minute legte FCI-Kicker Royal-Dominique Fennell perfekt für seinen Mannschaftskollegen Elezaj quer, der die Murmel kompromisslos aus 15 Metern und zentraler Position in die Maschen hämmerte (2:0/17.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später schlug Elezaj erneut zu und stellte auf 3:0 (22.).

Mit einem perfekt getimten Diagonalball schickte Göppingens Mittelfeldmotor Fennell seinen Mitspieler Batuhan Akyol auf Reisen. Der ließ im linken Mittelfeld die Funken sprühen, bretterte über die linke Außenbahn wie ein tiefergelegter Rasentruck mit Kerosin im Tank, zog in die Box und versenkte das Leder aus zwölf Metern und halblinker Position im langen Eck (4:0/32.). Mit einem Doppelpack binnen nur acht Minuten (5:0/33. und 6:0/41.) schraubte Akyol das Ergebnis auf 6:0 (41.) und machte damit das halbe Dutzend voll.

Mit einer scharfen Flanke von rechts in den Sechzehner der Schwarz-Weißen bediente FCI-Kicker Ajeti seinen im Zentrum lauernden und zu luftig verteidigten Teamkollegen Elezaj, der den Ball mit einem Kopfball aus sechs Metern ins Gehäuse stemmte (7:0/44.). Nur 60 Sekunden später legte Ilirias Tornado Elezaj perfekt für Akyol quer, der das Spielgerät aus vier Metern über die Torlinie bugsierte und damit den 8:0-Halbzeitstand (45.) markierte.

Mit einem perfekt getretenen Eckball von rechts in den Strafraum der Gäste bediente Elezaj nur fünf Minuten nach Wiederbeginn seinen am zweiten Pfosten positionierten Sturmpartner Fennell, der das Leder mit einem wuchtigen Kopfball aus vier Metern in die Maschen jagte (9:0/50.).

In der 55. Minute packte Rechberghausens Standard-Virtuose Dennis Steeb seine Stradivari aus und beförderte die Kugel mit einem perfekt getretenen Freistoß aus dem rechten Halbfeld heraus ins linke Toreck, dass selbst VIP-Gast Pythagoras vor Begeisterung lautstark applaudierte (1:9/55.).

Nur fünf Zeigerumdrehungen später legte Fennell perfekt für seinen kongenialen Sturmpartner Elezaj quer, der das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Torlinie drückte und damit die Anzeigetafel gehörig ins Schwitzen brachte (10:1/60.). Nur 60 Sekunden später traf Ilirias Sturmtank Elezaj erneut und schnürte damit den Sechserpack (11:1/61.).

In der 67. Minute schwang Göppingens Goalgetter und Heimwerker-King Elezaj den Latthammer und zimmerte die Kugel aus acht Metern und halbrechter Position unter den Querbalken, dass der Dachstuhl nur so wackelte (12:1/67.).

Mit einem wohltemperierten Pass in die Tiefe schickte FCI-Kicker Emir Musliu seinen Mannschaftskameraden Ideal Nikci auf Reisen. Der zündete im Mittelfeld den Turbo, donnerte durch das Zentrum wie der TGV durch die französische Provinz, drang in den Sechzehner der Gäste ein, vernaschte den schwarz-weißen Defensivverbund wie der kleine Nils seinen Schokonikolaus und versenkte die Kugel aus zehn Metern und halblinker Position im langen Eck (13:1/74.).

Nur fünf Zeigerumdrehungen später netzte Nikci erneut ein und schraubte das Ergebnis mit seinem zweiten Treffer des Tages in astronomische Höhen (14:1/79.).

In der 88. Minute legte Ilirias Torjäger Elezaj mustergültig für seinen Mitspieler Fennell auf, der die Murmel aus acht Metern und halbrechter Position in das Gehäuse der Gäste pfefferte und damit zusätzliches Salz in die Wunde der Schwarz-Weißen streute (15:1/88.). Nur eine Minute später traf Ilirias Tornado und MVP des Tages Elezaj erneut und schnürte damit den Achterpack (16:1/89.), ehe nur 120 Sekunden später Fennell mit seinem neunten Saisontreffer den Schlussstrich unter eine einseitige Partie zog und damit den 17:1-Endstand (90.+1) herstellte.