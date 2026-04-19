Black Friday für den TSV Großenwörden 1. Kreisklasse: Lukas Schütt vergibt Elfmeter - Henrik Wassermann sieht Rot von Michael Brunsch · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Marek von Holten im Kopfballduell mit Tim Hellwege. – Foto: Michael Brunsch

Am Freitag erwischte der TSV Großenwörden im Derby gegen die SG Freiburg/Oederquart einen gebrauchten Abend. Nicht nur die Heimniederlage lag Trainer Stephan Raschke dabei quer.

Es lief vieles falsch in diesem Spiel, man konnte es auch als "Black Friday" beschreiben. "Es war kein gutes Fußballspiel mit einigen Nickligkeiten. Das 0:1 in der Schlussminute der ersten Halbzeit leiten wir mit einem Fehler im Spielaufbau ein", sagt Großenwördens Trainer Stephan Raschke. Daraus entstand ein Eckball für die Gäste, bei dem schließlich Tobias Richters völlig frei stand und wenig Mühe hatte, zum 0:1 einzunetzen. Nur wenige Minuten vorher schoss Lukas Schütt einen Foulelfmeter über den Freiburger Kasten. Und es sollte gleich zu Beginn der zweiten Hälfte noch schlimmer für die Raschke-Elf kommen. Nach einer Notbremse sah Kapitän Henrik Wassermann Rot. Großenwörden kämpft in Unterzahl