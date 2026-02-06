 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

BL5: Verfolger treten im Spitzenspiel und Derby an

Im Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 5, treffen Rheinland Hamborn und der SV Genc Osman am Samstagabend aufeinander.

Der SV Genc Osman ist im Topspiel gefordert.
Der SV Genc Osman ist im Topspiel gefordert. – Foto: Roberto Parolari

Schon am Samstagabend steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, der Höhepunkt des Spieltags an. Im Verfolgerduell treffen die punktgleichen Teams von Rheinland Hamborn und dem SV Genc Osman Duisburg aufeinander. Ebenfalls im Einsatz ist der Duisburger SV 1900 gegen Viktoria Buchholz. Die Partien stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 19

Zwei Duisburg-Derbys am Samstag

Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900

Morgen, 17:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
17:00

Rheinland Hamborn - SV Genc Osman

Morgen, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
18:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:15

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

