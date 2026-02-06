BL5: Verfolger treten im Spitzenspiel und Derby an

Schon am Samstagabend steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, der Höhepunkt des Spieltags an. Im Verfolgerduell treffen die punktgleichen Teams von Rheinland Hamborn und dem SV Genc Osman Duisburg aufeinander. Ebenfalls im Einsatz ist der Duisburger SV 1900 gegen Viktoria Buchholz. Die Partien stehen außerdem an.
________________
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken
21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: