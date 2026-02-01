BL5: Verfolger-Quartett holt auf, Homberger Kantersieg im Kellerduell

Ein leichter Ausflug war es für Tabellenführer Duisburger FV 08 am Samstagabend nicht. Auswärts beim SC 1920 Oberhausen sollte eigentlich der Vorsprung auf die Konkurrenz ausgebaut werden, am Ende waren die Verantwortlichen froh, dass es überhaupt einen Punkt gab. Die Hausherren begannen gleich offensiv und verbuchten mehrere Großchancen in der Anfangsphase für sich. Die Gäste brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen, schlugen dann aber gleich eiskalt zu. Filip Dimeski tunnelte den SC-Keeper und erzielte so das 1:0 (14.). Der Spielclub zeigte sich davon wenig beeindruckt und glich nur sechs Minuten später durch Reid Osei aus. Noch vor der Pause legte der SC zwei weitere Treffer nach. David Möllmann (22.) und Osei (34.) sorgten für die 3:1-Pausenführung. Rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte Obed-Samuel Adjamah für den DFV und eine packende Schlussphase begann. Die 1920er verpassten die Vorentscheidung, Duisburg den Ausgleich. Der gelang erst in der Nachspielzeit durch Jonas Buschmann (90.+3)

Der erhoffte Befreiungsschlag ist der Spvgg Meiderich 06/95 zum Rückrunden-Auftakt nicht gelungen. Im Heimspiel musste sich die Elf von Oliver Petzold dem FC Neukirchen-Vluyn mit 0:3 geschlagen geben. Luca Marvin Hoff bescherte den Gästen einen perfekten Auftakt und brachte den FCNV mit einem Doppelpack früh in Führung (10./13.). Mit dem 3:0 von Astrit Krasniqi war die Entscheidung gefallen (81.). Auch die GSG Duisburg hat den Auftakt verpatzt und gegen den TuS Asterlagen mit 2:4 verloren.

Ein Statement hat derweil die zweite Mannschaft des VfB Homberg gesetzt und im Kellerduell den SuS 21 Oberhausen mit einer 1:7-Packung auf die Heimreise geschickt. Kurios: Mit Karim Moustafa (5.), Alperen Ercan (22.), Younes Mouadden (37.), einem Oberhausener Eigentor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, sowie Toren von Dennis Golomb (46.), David Noah Bothe (74.) und Niklas Oliver Potreck (86.) trugen sich gleich sieben unterschiedliche Spieler auf Seiten der Homberger als Torschützen in den Spielberichtsbogen ein.

Den Patzer des DFV 08 konnten die Verfolger durch die Bank nutzen. Der Duisburger SV siegte mit 3:1 gegen den VfL Repelen, Rheinland Hamborn schlug Rhenania Hamborn mit 4:1 und der SV Genc Osman bezwang Viktoria Buchholz ebenfalls mit 4:1. Im Mülheimer Derby setzte sich der Mülheimer SV mit 2:1 gegen den 1. FC Styrum durch, womit das Quartett nun jeweils zwei Punkte auf die Spitze aufgeholt hat.

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg

So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II

So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn

So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen

So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen

Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz

Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08

So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07

So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900

So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen

So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

