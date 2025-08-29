 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der FC Neukirchen-Vluyn will die Tabellenführung verteidigen.
Der FC Neukirchen-Vluyn will die Tabellenführung verteidigen. – Foto: M.A Roman

BL5: Tabellenführer trifft Aufsteiger, Derby in Oberhausen

Bezirksliga, Gruppe 5: Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn ist schon am Freitagabend gegen Aufsteiger VfB Homberg II gefordert.

In der Bezirksliga, Gruppe 5, steht der dritte Spieltag an. Den Auftakt macht Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn gegen den VfB Homberg II. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der Duisburger FV 08, der am Sonntag mit Rhenania Hamborn ebenfalls einen Aufsteiger zu Gast hat. Zum Stadtderby kommt es in Oberhausen. Hier trifft der SuS 21 Oberhausen auf den SC 1920 Oberhausen. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 3

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
16:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
20:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:15

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08

5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

Marcel EichholzAutor