BL5: Tabellenführer trifft Aufsteiger, Derby in Oberhausen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, steht der dritte Spieltag an. Den Auftakt macht Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn gegen den VfB Homberg II. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der Duisburger FV 08, der am Sonntag mit Rhenania Hamborn ebenfalls einen Aufsteiger zu Gast hat. Zum Stadtderby kommt es in Oberhausen. Hier trifft der SuS 21 Oberhausen auf den SC 1920 Oberhausen. Diese Partien gibt es außerdem.
________________
4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08
5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn