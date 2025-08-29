BL5: Tabellenführer trifft Aufsteiger, Derby in Oberhausen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, steht der dritte Spieltag an. Den Auftakt macht Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn gegen den VfB Homberg II. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der Duisburger FV 08, der am Sonntag mit Rhenania Hamborn ebenfalls einen Aufsteiger zu Gast hat. Zum Stadtderby kommt es in Oberhausen. Hier trifft der SuS 21 Oberhausen auf den SC 1920 Oberhausen. Diese Partien gibt es außerdem.