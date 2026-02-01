BL5: Spitzenreiter mit Problemen beim SC 1920 - Das bringt der Sonntag

Ein leichter Ausflug war es für Tabellenführer Duisburger FV 08 am Samstagabend nicht. Auswärts beim SC 1920 Oberhausen sollte eigentlich der Vorsprung auf die Konkurrenz ausgebaut werden, am Ende waren die Verantwortlichen froh, dass es überhaupt einen Punkt gab. Die Hausherren begannen gleich offensiv und verbuchten mehrere Großchancen in der Anfangsphase für sich. Die Gäste brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen, schlugen dann aber gleich eiskalt zu. Filip Dimeski tunnelte den SC-Keeper und erzielte so das 1:0 (14.). Der Spielclub zeigte sich davon wenig beeindruckt und glich nur sechs Minuten später durch Reid Osei aus. Noch vor der Pause legte der SC zwei weitere Treffer nach. David Möllmann (22.) und Osei (34.) sorgten für die 3:1-Pausenführung. Rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte Obed-Samuel Adjamah für den DFV und eine packende Schlussphase begann. Die 1920er verpassten die Vorentscheidung, Duisburg den Ausgleich. Der gelang erst in der Nachspielzeit durch Jonas Buschmann (90.+3)

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg Genc Osman Viktoria Buchholz Buchholz 15:30 live PUSH

Heute, 15:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh 15:15 PUSH

Heute, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg TuS Asterlagen Asterlagen 15:00 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 VfL Repelen VfL Repelen 15:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg

So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II

So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn

So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen

So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen

Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz

Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08

So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07

So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900

So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen

So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

