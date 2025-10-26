BL5: SC 1920 schlägt in der Schlussphase zu - das bringt der Sonntag

Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken ging es für die Spvgg Meiderich 06/95 am Freitagabend im Heimspiel um die nächsten Punkte. Zu Gast an der Honigstraße war der SV Genc Osman. Nach 90 Minuten war das Heimdebakel perfekt. Am Samstagabend zeigte SC 1920 Oberhausen beim 1. FC Styrum seine Comeback-Qualitäten und behauptete seinen Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 5. Am Sonntag steigt das Spitzenspiel zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem Duisburger FV 08. Die Partien gibt es außerdem.

So hatten sich Spieler, Trainer und Zuschauer der Spvgg Meiderich 06/95 den Abend mit Sicherheit nicht vorgestellt. Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken gingen sie in das Heimspiel gegen den SV Genc Osman - und erlebten ein echtes Debakel. Nach Toren von Baran Fidan (9.), sowie einem Doppelpack von Mert Yagci (11./13.) lagen die Hausherren nach nicht mal einer Viertelstunde mit 0:3 hinten. Kurz vor der Pause sorgte Tobias Freiwald mit dem Anschlusstreffer für ein wenig Hoffnung (38.), doch die sollte sich nach dem Seitenwechsel rasch in Luft auflösen. Yagci zum Dritten (51.) und Mahde Hade Khalaf Faeede (55.) sorgten rasch für klare Verhältnisse. Ahmet Efe Aris schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (64.), ehe Osman Simsek kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:1-Endstand (86.).

Der SC 1920 Oberhausen hat seinen Platz in der Spitzengruppe behauptet. Beim 1. FC Styrum siegte die Mannschaft durch drei späte Tore, zwei gar erst in der Nachspielzeit, mit 3:2 und kletterte damit - zumindest bis zum Sonntagnachmittag - auf den dritten Tabellenplatz. Dass der Abend für den Spielclub so erfolgreich verlaufen würde, war zunächst nicht abzusehen. Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt, als Murat Ergin die Gastgeber in Führung brachte. Als Mohamed-Ali Al Naboush nach 77 Zeigerumdrehungen auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen - doch falsch gedacht. Nur drei Minuten später verkürzte Yusuf Allouche, ehe in der Nachspielzeit der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ümit Ertural versenkte einen Freistoß direkt zum Ausgleich (90.+2), Allouche setzte kurz darauf den Endpunkt und erzielte das 3:2 in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Das sind die Spiele am Sonntag

Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen

Heute, 15:30 Uhr Viktoria Buchholz Buchholz SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh 15:30 live PUSH

FC Neukirchen-Vluyn - Duisburger FV 08

SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV

Heute, 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 Mülheimer SV 07 Mülheimer SV 15:15 PUSH

VfB Homberg II - GSG Duisburg

Heute, 15:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II GSG Duisburg GSG Duisburg 15:15 PUSH

Schwarz-Weiß Alstaden - Rhenania Hamborn

Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn

Heute, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 Rheinland Hamborn Rheinland 15:30 live PUSH

VfL Repelen - TuS Asterlagen

Heute, 15:30 Uhr VfL Repelen VfL Repelen TuS Asterlagen Asterlagen 15:30 live PUSH