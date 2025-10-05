 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
SW Alstaden hat am Samstag gewonnen.
SW Alstaden hat am Samstag gewonnen. – Foto: M.A. Roman

BL5: Rheinland und Alstaden siegen - das steht am Sonntag an

Nach Siegen von Rheinland Hamborn und Schwarz-Weiß Alstaden am Samstag, sind am Sonntag die Spitzenteams der Bezirksliga, Gruppe 5, gefordert.

Bezirksliga-Fußball am frühen Abend gab es am Samstag gleich doppelt in der Gruppe 5. Um 18 Uhr besiegte Rheinland Hamborn den SuS 09 Dinslaken, um 19 Uhr ertönte der Anpfiff zwischen den Tabellennachbarn 1. FC Styrum und Schwarz-Weiß Alstaden. Der FC Neukirchen-Vluyn will am Sonntag beim SV Genc Osman die Tabellenführung verteidigen, der Duisburger SV 1900 bei der GSG Duisburg die erste Verfolgerrolle behaupten. Im Verfolgerduell treffen der Duisburger FV 08 und Mülheimer SV aufeinander. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 8

Mit zwei Begegnungen ist der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, bereits am Samstagabend gestartet. Rheinland Hamborn besiegte den SuS 09 Dinslaken mit 2:1. Luis Bukvasevic erzielte einen Doppelpack für die Hausherren (36./79.), Sebastian Eisenstein traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (68.). Das Duell der Tabellennachbarn hat Schwarz-Weiß Alstaden mit 4:2 beim 1. FC Styrum gewonnen. Boran Sezen markierte nach 24 Zeigerumdrehungen die 1:0-Pausenführung der Gäste. Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, als Hatim Bentaleb den Ausgleich erzielte (63.), doch schon kurz darauf sorgte Levin Theo Reichert für die erneute Alstadener Führung (70.). Nur drei Minuten später sorgte Serdy Nguala für die Vorentscheidung. Bentaleb machte es mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend (81.), doch Sezen traf in der 90. Minute zum 4:2-Endstand.

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
4
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
16:00

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:15

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900

