BL5: Rheinland und Alstaden siegen - das steht am Sonntag an

Bezirksliga-Fußball am frühen Abend gab es am Samstag gleich doppelt in der Gruppe 5. Um 18 Uhr besiegte Rheinland Hamborn den SuS 09 Dinslaken, um 19 Uhr ertönte der Anpfiff zwischen den Tabellennachbarn 1. FC Styrum und Schwarz-Weiß Alstaden. Der FC Neukirchen-Vluyn will am Sonntag beim SV Genc Osman die Tabellenführung verteidigen, der Duisburger SV 1900 bei der GSG Duisburg die erste Verfolgerrolle behaupten. Im Verfolgerduell treffen der Duisburger FV 08 und Mülheimer SV aufeinander. Diese Spiele gibt es außerdem.
Mit zwei Begegnungen ist der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, bereits am Samstagabend gestartet. Rheinland Hamborn besiegte den SuS 09 Dinslaken mit 2:1. Luis Bukvasevic erzielte einen Doppelpack für die Hausherren (36./79.), Sebastian Eisenstein traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (68.). Das Duell der Tabellennachbarn hat Schwarz-Weiß Alstaden mit 4:2 beim 1. FC Styrum gewonnen. Boran Sezen markierte nach 24 Zeigerumdrehungen die 1:0-Pausenführung der Gäste. Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, als Hatim Bentaleb den Ausgleich erzielte (63.), doch schon kurz darauf sorgte Levin Theo Reichert für die erneute Alstadener Führung (70.). Nur drei Minuten später sorgte Serdy Nguala für die Vorentscheidung. Bentaleb machte es mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend (81.), doch Sezen traf in der 90. Minute zum 4:2-Endstand.
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900