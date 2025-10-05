BL5: Rheinland und Alstaden siegen - das steht am Sonntag an

Bezirksliga-Fußball am frühen Abend gab es am Samstag gleich doppelt in der Gruppe 5. Um 18 Uhr besiegte Rheinland Hamborn den SuS 09 Dinslaken, um 19 Uhr ertönte der Anpfiff zwischen den Tabellennachbarn 1. FC Styrum und Schwarz-Weiß Alstaden. Der FC Neukirchen-Vluyn will am Sonntag beim SV Genc Osman die Tabellenführung verteidigen, der Duisburger SV 1900 bei der GSG Duisburg die erste Verfolgerrolle behaupten. Im Verfolgerduell treffen der Duisburger FV 08 und Mülheimer SV aufeinander. Diese Spiele gibt es außerdem.

Mit zwei Begegnungen ist der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, bereits am Samstagabend gestartet. Rheinland Hamborn besiegte den SuS 09 Dinslaken mit 2:1. Luis Bukvasevic erzielte einen Doppelpack für die Hausherren (36./79.), Sebastian Eisenstein traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (68.). Das Duell der Tabellennachbarn hat Schwarz-Weiß Alstaden mit 4:2 beim 1. FC Styrum gewonnen. Boran Sezen markierte nach 24 Zeigerumdrehungen die 1:0-Pausenführung der Gäste. Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, als Hatim Bentaleb den Ausgleich erzielte (63.), doch schon kurz darauf sorgte Levin Theo Reichert für die erneute Alstadener Führung (70.). Nur drei Minuten später sorgte Serdy Nguala für die Vorentscheidung. Bentaleb machte es mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend (81.), doch Sezen traf in der 90. Minute zum 4:2-Endstand.