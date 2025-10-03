BL5: Rheinland fordert SuS 09, Styrum empfängt SW Alstaden

Bezirksliga-Fußball am frühen Abend gibt es am Samstag gleich doppelt in der Gruppe 5. Um 18 Uhr empfängt Rheinland Hamborn den SuS 09 Dinslaken, um 19 Uhr ertönt der Anpfiff zwischen den Tabellennachbarn 1. FC Styrum und Schwarz-Weiß Alstaden. Der FC Neukirchen-Vluyn will am Sonntag beim SV Genc Osman die Tabellenführung verteidigen, der Duisburger SV 1900 bei der GSG Duisburg die erste Verfolgerrolle behaupten. Im Verfolgerduell treffen der Duisburger FV 08 und Mülheimer SV aufeinander. Diese Spiele gibt es außerdem.
________________
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900