BL5: Rheinland fordert SuS 09, Styrum empfängt SW Alstaden

________________

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg

So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen

So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07

So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn

So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08

So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg



10. Spieltag

Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen

So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II

So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95

So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz

So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen

So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken

So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900