BL5: Repelen, DFV 08, MSV und DSV 1900 feiern Schützenfest, Genc siegt

So lief Spieltag 3

Fast 60 Tore an einem Spieltag gibt es auch eher selten. In der Bezirksliga, Gruppe 5, war es an diesem Wochenende aber soweit und es gab Kantersiege am laufenden Band. Besonders torhungrig präsentierte sich der Mülheimer SV, der die GSG Duisburg mit 11:2 auf die Heimreise schickte. Pascal Roenz und Kevin Dean Krystofiak gelang jeweils ein Dreierpack, Michel Roth und Luca Felix Rausch trafen doppelt, Nico Rymarczyk sorgte in der 82. Minute für den Endstand.

Neuer Spitzenreiter ist der Duisburger FV 08, der im Stadtduell den Aufsteiger Rhenania Hamborn mit 6:2 besiegte. Mit drei Treffer erfolgreichster Torschütze war hier Tayfun Yildirim. Nur für kurze Zeit schnupperte die SpVgg Meiderich 06/95 am ersten Sieg in dieser Saison. Nach frühem Rückstand beim DSV 1900 drehte Meiderich das Spiel, lag zur Pause aber bereits wieder hinten, am Ende gab es eine deftige 2:7-Klatsche. Ebenfalls sieben Tore erzielte der VfL Repelen gegen Schwarz-Weiß Alstaden.

Mit drei Toren hatte Hatim Bentaleb maßgeblich Anteil am 4:3-Sieg des 1. FC Styrum beim SuS 09 Dinslaken. Er erzielte einen lupenreinen Hattrick zwischen der 8. und 26 Minute. Noch vor dem Pausenpfiff hatte allerdings auch der Hausherr dreifach getroffen. Nach der Pause war die Luft erstmal raus. Als sich alle scheinbar schon auf ein Remis geeinigt hatten, erzielte Ayuk Etengeneng in der Nachspielzeit das 4:3 für Styrum.