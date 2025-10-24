BL5: Meiderich 06/95 will gegen Genc nachlegen, Topspiel am Sonntag

Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken geht es für die Spvgg Meiderich 06/95 am Freitagabend im Heimspiel um die nächsten Punkte. Zu Gast an der Honigstraße ist der SV Genc Osman. Am Samstagabend will der SC 1920 Oberhausen beim 1. FC Styrum seinen Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 5, behaupten. Am Sonntag steigt das Spitzenspiel zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem Duisburger FV 08. Die Partien gibt es außerdem.