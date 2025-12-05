BL5: Meiderich 06/95 und SuS 21 vor Kellerduell unter Zugzwang

Zum Auftakt des Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht ein waschechtes Kellerduell an. SuS 21 Oberhausen empfängt die Spvgg Meiderich 06/95. Für beide zählt nur ein Sieg. Am Samstag ist dann Rheinland Hamborn im Topspiel gegen den SC 1920 Oberhausen im Einsatz, das Spitzenduo ist erst am Sonntag gefordert.
17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz
18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen