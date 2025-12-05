 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Schleuse muss dringend punkten.
Schleuse muss dringend punkten. – Foto: Roberto Parolari

BL5: Meiderich 06/95 und SuS 21 vor Kellerduell unter Zugzwang

Mit einem echten Kellerduell startet der 16. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5. SuS 21 Oberhausen empfängt die Spvgg Meiderich 06/95 unter Flutlicht.

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Zum Auftakt des Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht ein waschechtes Kellerduell an. SuS 21 Oberhausen empfängt die Spvgg Meiderich 06/95. Für beide zählt nur ein Sieg. Am Samstag ist dann Rheinland Hamborn im Topspiel gegen den SC 1920 Oberhausen im Einsatz, das Spitzenduo ist erst am Sonntag gefordert.

So läuft Spieltag 16

Heute, 20:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
20:00

Morgen, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
18:00live

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:15

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz

18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen

