BL5 live: Rheinland vor der Meisterschaft, DFV auf Relegationskurs In der Bezirksliga, Gruppe 5, könnten am Sonntag gleich zwei Entscheidungen fallen. Spannend bleibt die Ausgangslage im Tabellenkeller. von Marcel Eichholz · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Der DUisburger FV steht kurz vor dem Erreichen der Aufstiegs-Relegation. – Foto: Burak Annac