BL5 live: Rheinland vor der Meisterschaft, DFV auf Relegationskurs

Die Meisterschaft in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht vor der Entscheidung. Mit einem Sieg am Sonntag wäre Rheinland Hamborn nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und könnte dementsprechend den Aufstieg in die Landesliga feiern. Den hat auch der Duisburger FV 08 noch nicht abgeschrieben, der ebenfalls mit einem Sieg den Relegationsrang sicher hätte, dann allerdings in einer Dreiergruppe mit den Tabellenzweiten der Bezirksliga 1 & 3 einen weiteren Aufstiegsplatz ausspielen müsste. Spannend bleibt die Lage im Tabellenkeller.
Während an der Tabellenspitze alle Entscheidungen am Wochenende fallen könnten, ist die Lage im Tabellenkeller am vorletzten Spieltag noch richtig spannend. Die GSG Duisburg und Spvgg Meiderich 06/07 stehen als Absteiger schon fest. Der TuS Asterlagen hat mit 37 Punkten auf Rang 13 den Klassenerhalt ebenfalls schon sicher. Offen ist noch ein direkter Abstiegsplatz und ein Platz in der Relegation. Aktuell wäre Rhenania Hamborn (28 Punkte) direkt abgestiegen, der 1. FC Styrum (29) müsste in die Relegation und würde dort auf Westfalia Anholt treffen. Nach derzeitigem Stand wäre Viktoria Buchholz (29) gerettet, da sie den direkten Vergleich gegen Styrum gewonnen haben.
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen
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