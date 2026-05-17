BL5 live: Rheinland hat vorgelegt, Duisburg 08 muss nachziehen

Im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 5, hat Rheinland Hamborn am Samstagabend vorgelegt und seinen Vorsprung nach einem 7:2-Kantersieg auf vier Zähler ausgebaut. Am Sonntag will nun Verfolger Duisburger FV 08 nachziehen, um seine Chancen auf die Meisterschaft weiter zu wahren. Diese Partien stehen außerdem an.
Mit einem starken Auftritt hat Tabellenführer Rheinland Hamborn am Samstagabend im Rennen um die Meisterschaft vorgelegt. Gegen den 1. FC Styrum gab es einen klaren 7:2-Erfolg, durch den die Tabellenführung sicher verteidigt werden konnte. Schon nach 20 Minuten war die Messe quasi gelesen, denn da führten die Hausherren nach Toren von Samet Sadiklar (13.), Eren Taskin (17.) und Ahmet Efe Aris (20.) schon mit 3:0. Den Mülheimern gelang vor der Pause zwar noch der Anschlusstreffer und kurz nach dem Seitenwechsel konnten sie gar auf 2:3 verkürzen (51.), doch in der Schlussphase legten Taskin (69.), Aris (78.), Taskin (83.) sowie Mehmet-Ali Cengiz nach (86.).
Ebenfalls eine klare Angelegenheit war das Heimspiel des Mülheimer SV 07 gegen Absteiger Spvgg Meiderich 06/07. Nach 90 Minuten stand der ungefährdete 4:1-Erfolg fest. Die Gäste vergaben nach sieben Zeigerumdrehungen die große Chance auf die Führung, Mülheim bestrafte das sogleich. Luca Felix Rausch vollendete den ersten guten Angriff mit dem 1:0 (12.). Nur zwei Minuten später konnte Tim Cornelißen im direkten Duell mit dem MSV-Schlussmann nicht den Ausgleich erzielen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ein Eigentor sorgte für das 2:0 (18.), Rausch schob wenig später zum 3:0 ein (29.). Per Foulelfmeter verkürzte Dennis Freikamp auf 1:3 (34.). Nach der Pause waren die Hausherren spielbestimmend. Die Entscheidung durch Pascal Roenz fiel aber erst in der Schlussphase (78.).
33. Spieltag
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07
So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen
So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen
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