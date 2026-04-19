BL5 live: Kellerduell bei GSG Duisburg - Topspiel bei Rheinland

Mit drei Partien startete die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den Spieltag. Während sich der Mülheimer SV 07 und SuS 09 Dinslaken unentschieden trennten, machten es der SC 1920 Oberhausen und der 1. FC Styrum spannend und torreich. Rhenania Hamborn kämpfte gegen Schwarz-Weiß Alstaden um Punkte für den Klassenerhalt, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Zum absoluten Topspiel kommt es am Sonntag. Spitzenreiter Rheinland Hamborn empfängt Verfolger Duisburger SV 1900.
Ein Doppelpack von Stefan Frieler und eine damit verbundene Zwei-Tore Führung hat SuS 09 Dinslaken nicht zum dreifachen Punktgewinn beim Mülheimer SV 07 gereicht. Die Hausherren kamen im letzten Drittel der Partie zunächst durch Luca Felix Rausch zum Anschlusstreffer (63.), ehe Pascal Roenz in der Schlussphase den 2:2-Endstand erzielte (85.). Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel von Schwarz-Weiß Alstaden beim Vorletzten Rhenania Hamborn. Vier Tore von Sergen Sezen und ein Treffer von Caleb Namrod Odametey führten zum deutlichen 5:2-Erfolg.
Ein sattes Zehn-Tore-Spektakel gab es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Styrum. Nach 90 unterhaltsamen Minuten siegte der Spielclub mit 6:4. Zur Pause stand es nach Toren von Hatim Bentaleb (18.) und Timur Ertural (28.) noch 1:1-Unentschieden. Deniz Batman eröffnete kurz nach dem Seitenwechsel das Offensivspektakel der zweiten Halbzeit, in deren Verlauf Yusuf Allouche einen Dreierpack schnürte. Immer wieder kamen die Gäste zurück, doch letztlich mussten sie sich geschlagen geben.
29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
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