BL5: Kantersieg für Duisburg 08, Meiderich 06/95 erlebt Debakel

Der Duisburger SV 1900 hat seinen Platz als Verfolger Nummer eins gefestigt. Bei Viktoria Buchholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Gino Mastrolonardo erzielte Mitte der ersten Hälfte das 1:0 (24.), Kadir Yildirim legte nach einer Stunde Spielzeit das 2:0 nach. Buchholz hielt zwar wacker dagegen, doch mehr als der Anschlusstreffer von Elias Benedikt Schnell in der Schlussphase war nicht drin (83.). Der Blick der Viktoria geht demnach eher nach unten, während der DSV sich in der Spitzengruppe festsetzt.

Letztlich war es ein klares Endergebnis. Rheinland Hamborn bezwang den SV Genc Osman im Spitzenspiel mit 3:0. Damit haben die Hamborner den vormals punktgleichen SV Genc auf Abstand gebracht und ihrerseits den Kontakt nach ganz oben gewahrt. Samet Sadiklar traf nach einer guten Stunde per Kopfball zum 1:0 (58.) Die Flanke kam von Joel Preuß. Mit seinem zweiten Torerfolg sorgte er zu Beginn der Schlussphase für die Vorentscheidung (77.). Den Endstand markierte schließlich Mehmet-Ali Cengiz in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Souverän hat der Spitzenreiter seine Tabellenführung in der Tabelle verteidigt. Mit 5:1 siegte der Duisburger FV 08 gegen die GSG Duisburg. Ismail Öztürk machte mit einem Dreierpack auf sich aufmerksam, Tayfun Yildirim traf doppelt. Somit ändert sich am Vier-Punkte-Vorsprung vor dem DSV 1900 nichts. Einen knappen Erfolg konnte der SC 1920 Oberhausen verzeichnen. Yusuf Allouche sorgte mit seinem Doppelpack für einen 2:1-Sieg, nachdem der Spielclub zuvor sogar gegen den Mülheimer SV in Rückstand geriet.

Im Kellerduell zwischen SuS 21 Oberhausen und dem 1. FC Styrum entwickelte sich ein furioses Duell auf. Zweimal führten die Hausherren, kamen nach einem 2:4 sogar noch einmal zurück. Der Ausgleich von Muhammet Emin Canim in der 89. Minute war aber noch nicht der Endstand. In der Nachspielzeit schoss Thimo Warnke den 1. FC zum Auswärtssieg. Nicht minder spektakulär endete die Begegnung zwischen SuS 09 Dinslaken und dem VfB Homberg II. Nach 90 Minuten stand es 4:4-Unentschieden. Eine deftige Klatsche gab es für die Spvgg Meiderich 06/95, die beim VfL Repelen mit 1:6 unter die Räder kam.

________________

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen

Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz

Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08

So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07

So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900

So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen

So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken



21. Spieltag

Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen

So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn

So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg

So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II

So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95

So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn

So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

____

____

____

