BL5: Kantersieg für Duisburg 08, Meiderich 06/95 erlebt Debakel

Souverän hat der Duisburger FV 08 seine Tabellenführung verteidigt.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser
Der Duisburger FV 08 verteidigt seinen Spitzenplatz.
Der Duisburger FV 08 verteidigt seinen Spitzenplatz. – Foto: Burak Annac

Schon am Samstagabend stand in der Bezirksliga, Gruppe 5, der Höhepunkt des Spieltags an. Im Verfolgerduell trafen die punktgleichen Teams von Rheinland Hamborn und dem SV Genc Osman Duisburg aufeinander. Ebenfalls im Einsatz war der Duisburger SV 1900 gegen Viktoria Buchholz. Am Sonntag zog der Duisburger FV 08 nach und verteidigte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze.

So lief Spieltag 19

Zwei Duisburg-Derbys am Samstag

Duisburger SV 1900 festigt Platz zwei

Gestern, 17:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
2
Der Duisburger SV 1900 hat seinen Platz als Verfolger Nummer eins gefestigt. Bei Viktoria Buchholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Gino Mastrolonardo erzielte Mitte der ersten Hälfte das 1:0 (24.), Kadir Yildirim legte nach einer Stunde Spielzeit das 2:0 nach. Buchholz hielt zwar wacker dagegen, doch mehr als der Anschlusstreffer von Elias Benedikt Schnell in der Schlussphase war nicht drin (83.). Der Blick der Viktoria geht demnach eher nach unten, während der DSV sich in der Spitzengruppe festsetzt.

Rheinland Hamborn gewinnt Verfolgerduell

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
3
0
Letztlich war es ein klares Endergebnis. Rheinland Hamborn bezwang den SV Genc Osman im Spitzenspiel mit 3:0. Damit haben die Hamborner den vormals punktgleichen SV Genc auf Abstand gebracht und ihrerseits den Kontakt nach ganz oben gewahrt. Samet Sadiklar traf nach einer guten Stunde per Kopfball zum 1:0 (58.) Die Flanke kam von Joel Preuß. Mit seinem zweiten Torerfolg sorgte er zu Beginn der Schlussphase für die Vorentscheidung (77.). Den Endstand markierte schließlich Mehmet-Ali Cengiz in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Das waren die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
1
0
Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
5
1
Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
2
Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
4
5
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
4
4
Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
0
Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
6
1
Souverän hat der Spitzenreiter seine Tabellenführung in der Tabelle verteidigt. Mit 5:1 siegte der Duisburger FV 08 gegen die GSG Duisburg. Ismail Öztürk machte mit einem Dreierpack auf sich aufmerksam, Tayfun Yildirim traf doppelt. Somit ändert sich am Vier-Punkte-Vorsprung vor dem DSV 1900 nichts. Einen knappen Erfolg konnte der SC 1920 Oberhausen verzeichnen. Yusuf Allouche sorgte mit seinem Doppelpack für einen 2:1-Sieg, nachdem der Spielclub zuvor sogar gegen den Mülheimer SV in Rückstand geriet.

Im Kellerduell zwischen SuS 21 Oberhausen und dem 1. FC Styrum entwickelte sich ein furioses Duell auf. Zweimal führten die Hausherren, kamen nach einem 2:4 sogar noch einmal zurück. Der Ausgleich von Muhammet Emin Canim in der 89. Minute war aber noch nicht der Endstand. In der Nachspielzeit schoss Thimo Warnke den 1. FC zum Auswärtssieg. Nicht minder spektakulär endete die Begegnung zwischen SuS 09 Dinslaken und dem VfB Homberg II. Nach 90 Minuten stand es 4:4-Unentschieden. Eine deftige Klatsche gab es für die Spvgg Meiderich 06/95, die beim VfL Repelen mit 1:6 unter die Räder kam.

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

