BL5: GSG Duisburg taumelt, 06/95 wieder da, DFV 08 kann nicht parieren

Der GSG Duisburg droht der Abstieg. – Foto: Burak Annac

Nur noch einen Punkt trennt den neuen Tabellenführer, Duisburger SV 1900, vom einstigen Spitzenreiter, Duisburger FV 08, der nach dem Remis gegen Viktoria Buchholz auf dem dritten Rang steht. Dazwischen hat sich noch Rheinland Hamborn eingefunden. Das Saisonfinale in der Bezirksliga, Gruppe 5, verspricht im Auf- wie im Abstiegskampf Dramatik pur, denn auch im Tabellenkeller ist die Konkurrenz enger zusammengerückt.

Einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gab es für Rheinland Hamborn gegen das abstiegsbedrohte SuS 21 Oberhausen. Durch einen Doppelpack von Samet Sadiklar war die Vorentscheidung schon vor der Pause gefallen (14./33.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Eren Taskin per Strafstoß, Ferdi Acar sorgte mit zwei Toren in der Schlussphase für den Kantersieg (82./85.). In einer insgesamt intensiven Partie gab es zahlreiche Verwarnungen, Marco Matuszzak sah gleich doppelt Gelb und musste folgerichtig vorzeitig unter die Dusche. Rheinland erfüllte die Pflichtaufgabe und kletterte auf Rang zwei, am Sonntag hat der Duisburger FV 08 aber noch die Chance, die Tabellenführung zu verteidigen.

Ebenfalls erfolgreich endete der Abend für den Duisburger SV 1900, der nach dem 2:0-Erfolg beim SC 1920 Oberhausen die Tabellenführung übernahm. Die erste Aktion verbuchte Mahmut Savic für sich, als sich sein Distanzschuss gefährlich in Richtung des Oberhausener Tores senkte (12.). Gleich darauf war SC-Keeper Zakaria Benhannoun erneut gefordert, als Kadir Yildirim nach einer Ecke den Ball noch verlängerte. In der Folge ging es munter hin und her, beide Teams spielten sich gute Chancen heraus. Eine hohe Flanke in den Strafraum auf Andre Meier sorgte schließlich für die DSV-Führung (22.). Das änderte das Spiel, denn Oberhausen investierte mehr, fand aber die Lücke in der Duisburger Defensive nicht. Fast von der Grundlinie traf Nico Klotz nach 57 Zeigerumdrehungen zum 2:0 - so war das sicherlich nicht geplant. Der SC 1920 konnte darauf keine Antwort mehr geben und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.