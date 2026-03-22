BL5: GSG Duisburg taumelt, 06/95 wieder da, DFV 08 kann nicht parieren

Nur noch einen Punkt trennt den neuen Tabellenführer, Duisburger SV 1900, vom einstigen Spitzenreiter, Duisburger FV 08, der nach dem Remis gegen Viktoria Buchholz auf dem dritten Rang steht. Dazwischen hat sich noch Rheinland Hamborn eingefunden. Das Saisonfinale in der Bezirksliga, Gruppe 5, verspricht im Auf- wie im Abstiegskampf Dramatik pur, denn auch im Tabellenkeller ist die Konkurrenz enger zusammengerückt.
Einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gab es für Rheinland Hamborn gegen das abstiegsbedrohte SuS 21 Oberhausen. Durch einen Doppelpack von Samet Sadiklar war die Vorentscheidung schon vor der Pause gefallen (14./33.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Eren Taskin per Strafstoß, Ferdi Acar sorgte mit zwei Toren in der Schlussphase für den Kantersieg (82./85.). In einer insgesamt intensiven Partie gab es zahlreiche Verwarnungen, Marco Matuszzak sah gleich doppelt Gelb und musste folgerichtig vorzeitig unter die Dusche. Rheinland erfüllte die Pflichtaufgabe und kletterte auf Rang zwei, am Sonntag hat der Duisburger FV 08 aber noch die Chance, die Tabellenführung zu verteidigen.
Ebenfalls erfolgreich endete der Abend für den Duisburger SV 1900, der nach dem 2:0-Erfolg beim SC 1920 Oberhausen die Tabellenführung übernahm. Die erste Aktion verbuchte Mahmut Savic für sich, als sich sein Distanzschuss gefährlich in Richtung des Oberhausener Tores senkte (12.). Gleich darauf war SC-Keeper Zakaria Benhannoun erneut gefordert, als Kadir Yildirim nach einer Ecke den Ball noch verlängerte. In der Folge ging es munter hin und her, beide Teams spielten sich gute Chancen heraus. Eine hohe Flanke in den Strafraum auf Andre Meier sorgte schließlich für die DSV-Führung (22.). Das änderte das Spiel, denn Oberhausen investierte mehr, fand aber die Lücke in der Duisburger Defensive nicht. Fast von der Grundlinie traf Nico Klotz nach 57 Zeigerumdrehungen zum 2:0 - so war das sicherlich nicht geplant. Der SC 1920 konnte darauf keine Antwort mehr geben und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.
Schafft die Spvgg Meiderich 06/95 etwa doch noch den Klassenerhalt? Auch das zweite Kellerduell konnten die Duisburger für sich entscheiden. Gegen den 1. FC Styrum gab es einen knappen 2:1-Erfolg, der aber noch nachwirken wird, denn in der Schlussphase gab es gleich dreimal die Ampelkarte für 06/95-Akteure, die somit am kommenden Wochenende fehlen werden. Trotz alledem ist das sicher rettende Ufer nur noch drei Punkte entfernt. Einen daher umso wichtigeren Sieg konnte der VfB Homberg beim 2:1 gegen SW Alstaden verbuchen. Für die GSG Duisburg gab es derweil einen Rückschlag. Beim 1:6 gegen den VfL Repelen gab es nichts zu holen.
Die Verteidigung der Tabellenführung hat der Duisburger FV 08 verpasst. Der einstige Spitzenreiter kam gegen Viktoria Buchholz über ein 2:2 nicht hinaus und bleibt auf dem dritten Rang, punktgleich mit Rheinland auf der zwei. Zweimal gingen die 08er in Führung, zweimal konnte Buchholz zurückschlagen. Den umjubelten Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte Tobias Eickmanns mit einem satten Distanzschuss fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Für den DFV verpasste Miche-Joel Makomé-Mabouba den großen Coup. Aus 30 Metern zimmerte er den Ball in der Nachspielzeit an die Latte.
25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
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