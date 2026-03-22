 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

BL5: GSG Duisburg taumelt, 06/95 wieder da, DFV 08 kann nicht parieren

Dem Duisburger FV 08 ist es nicht gelungen, die Tabellenführung zu verteidigen. Derweil meldet sich die Spvgg Meiderich 06/95 endgültig zurück im Kampf um den Klassenerhalt.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser
Der GSG Duisburg droht der Abstieg.
Der GSG Duisburg droht der Abstieg. – Foto: Burak Annac

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Nur noch einen Punkt trennt den neuen Tabellenführer, Duisburger SV 1900, vom einstigen Spitzenreiter, Duisburger FV 08, der nach dem Remis gegen Viktoria Buchholz auf dem dritten Rang steht. Dazwischen hat sich noch Rheinland Hamborn eingefunden. Das Saisonfinale in der Bezirksliga, Gruppe 5, verspricht im Auf- wie im Abstiegskampf Dramatik pur, denn auch im Tabellenkeller ist die Konkurrenz enger zusammengerückt.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Rheinland und DSV 1900 schielen nach oben

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
0
2

Einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gab es für Rheinland Hamborn gegen das abstiegsbedrohte SuS 21 Oberhausen. Durch einen Doppelpack von Samet Sadiklar war die Vorentscheidung schon vor der Pause gefallen (14./33.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Eren Taskin per Strafstoß, Ferdi Acar sorgte mit zwei Toren in der Schlussphase für den Kantersieg (82./85.). In einer insgesamt intensiven Partie gab es zahlreiche Verwarnungen, Marco Matuszzak sah gleich doppelt Gelb und musste folgerichtig vorzeitig unter die Dusche. Rheinland erfüllte die Pflichtaufgabe und kletterte auf Rang zwei, am Sonntag hat der Duisburger FV 08 aber noch die Chance, die Tabellenführung zu verteidigen.

Ebenfalls erfolgreich endete der Abend für den Duisburger SV 1900, der nach dem 2:0-Erfolg beim SC 1920 Oberhausen die Tabellenführung übernahm. Die erste Aktion verbuchte Mahmut Savic für sich, als sich sein Distanzschuss gefährlich in Richtung des Oberhausener Tores senkte (12.). Gleich darauf war SC-Keeper Zakaria Benhannoun erneut gefordert, als Kadir Yildirim nach einer Ecke den Ball noch verlängerte. In der Folge ging es munter hin und her, beide Teams spielten sich gute Chancen heraus. Eine hohe Flanke in den Strafraum auf Andre Meier sorgte schließlich für die DSV-Führung (22.). Das änderte das Spiel, denn Oberhausen investierte mehr, fand aber die Lücke in der Duisburger Defensive nicht. Fast von der Grundlinie traf Nico Klotz nach 57 Zeigerumdrehungen zum 2:0 - so war das sicherlich nicht geplant. Der SC 1920 konnte darauf keine Antwort mehr geben und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.

____

06/95 pirscht sich ran, DFV 08 schwächelt

Schafft die Spvgg Meiderich 06/95 etwa doch noch den Klassenerhalt? Auch das zweite Kellerduell konnten die Duisburger für sich entscheiden. Gegen den 1. FC Styrum gab es einen knappen 2:1-Erfolg, der aber noch nachwirken wird, denn in der Schlussphase gab es gleich dreimal die Ampelkarte für 06/95-Akteure, die somit am kommenden Wochenende fehlen werden. Trotz alledem ist das sicher rettende Ufer nur noch drei Punkte entfernt. Einen daher umso wichtigeren Sieg konnte der VfB Homberg beim 2:1 gegen SW Alstaden verbuchen. Für die GSG Duisburg gab es derweil einen Rückschlag. Beim 1:6 gegen den VfL Repelen gab es nichts zu holen.

Die Verteidigung der Tabellenführung hat der Duisburger FV 08 verpasst. Der einstige Spitzenreiter kam gegen Viktoria Buchholz über ein 2:2 nicht hinaus und bleibt auf dem dritten Rang, punktgleich mit Rheinland auf der zwei. Zweimal gingen die 08er in Führung, zweimal konnte Buchholz zurückschlagen. Den umjubelten Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte Tobias Eickmanns mit einem satten Distanzschuss fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Für den DFV verpasste Miche-Joel Makomé-Mabouba den großen Coup. Aus 30 Metern zimmerte er den Ball in der Nachspielzeit an die Latte.

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
2
2
Abpfiff

Heute, 15:45 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
3
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1
6
Abpfiff
+Video

____

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: