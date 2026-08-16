 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BL5: Genc Osman lässt es richtig krachen - das bringt der Sonntag

In der Bezirksliga, Gruppe 5, beginnt am Samstag die neue Saison. SuS 21 Oberhausen empfängt den SV Genc Osman Duisburg. Diese Spiele gibt es außerdem.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:58 Uhr · 0 Leser
SuS 21 ist im Eröffnungsspiel gefordert.
SuS 21 ist im Eröffnungsspiel gefordert. – Foto: M.A. Roman

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Bezirksliga 5
Hamborn 07
GSV Moers
Rhe. Bottrop
VfB Homberg II

Die Sommerpause ist vorbei, es wird wieder ernst. In der Bezirksliga, Gruppe 5, startete die neue Saison am Samstagabend mit der Partie zwischen SuS 21 Oberhausen und dem SV Genc Osman Duisburg - und es wurde ein echtes Spektakel. Am Sonntag kommt es unter anderem zum traditionsreichen Duell zwischen dem SC 1920 Oberhausen und den Sportfreunden Hamborn 07. Aufsteiger FSV Duisburg bekommt es mit Absteiger GSV Moers zu tun.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Kantersieg für Genc Osman

Gestern, 16:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
2
9
Abpfiff
+Video

Besser kann die neue Saison für den SV Genc Osman kaum beginnen. Im Eröffnungsspiel feierte das Team einen 9:2-Kantersieg bei SuS 21 Oberhausen und wird damit ziemlich sicher am Sonntagabend Tabellenführer sein. Zur Pause sah es noch gar nicht nach dem späteren Debakel für die Hausherren aus. Zwar führte Genc nach Toren von Siegfried Kalonda, Emre Onur und Ibrahim Dibasy mit 3:0, doch Schleuse, mit Raphael Steinmetz, Rene Biskuo oder Kevin Skoda stark besetzt, war die Aufholjagd zuzutrauen. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit und drei weiteren Genc-Treffern war die Messe allerdings gelesen. Zur konnte SuS ebenfalls noch zwei Torerfolge für sich verbuchen, doch Genc Osman ließ nicht nach und stellte in der Schlussphase noch auf 9:2.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

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