BL5: Genc Osman lässt es richtig krachen - das bringt der Sonntag

SuS 21 ist im Eröffnungsspiel gefordert. – Foto: M.A. Roman

Die Sommerpause ist vorbei, es wird wieder ernst. In der Bezirksliga, Gruppe 5, startete die neue Saison am Samstagabend mit der Partie zwischen SuS 21 Oberhausen und dem SV Genc Osman Duisburg - und es wurde ein echtes Spektakel. Am Sonntag kommt es unter anderem zum traditionsreichen Duell zwischen dem SC 1920 Oberhausen und den Sportfreunden Hamborn 07. Aufsteiger FSV Duisburg bekommt es mit Absteiger GSV Moers zu tun.

Besser kann die neue Saison für den SV Genc Osman kaum beginnen. Im Eröffnungsspiel feierte das Team einen 9:2-Kantersieg bei SuS 21 Oberhausen und wird damit ziemlich sicher am Sonntagabend Tabellenführer sein. Zur Pause sah es noch gar nicht nach dem späteren Debakel für die Hausherren aus. Zwar führte Genc nach Toren von Siegfried Kalonda, Emre Onur und Ibrahim Dibasy mit 3:0, doch Schleuse, mit Raphael Steinmetz, Rene Biskuo oder Kevin Skoda stark besetzt, war die Aufholjagd zuzutrauen. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit und drei weiteren Genc-Treffern war die Messe allerdings gelesen. Zur konnte SuS ebenfalls noch zwei Torerfolge für sich verbuchen, doch Genc Osman ließ nicht nach und stellte in der Schlussphase noch auf 9:2.