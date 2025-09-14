BL5: FCNV trifft auf SC 1920, Duisburg 08 empfängt Rheinland Hamborn

Der VfL Repelen und der Duisburger SV 1900 haben ihre Hausaufgaben bereits erfüllt und nach Siegen ihre Verfolgerpositionen gefestigt. Am Sonntag können allerdings der Duisburger FV 08 und der FC Neukirchen-Vluyn ihre Spitzenplätze weiter ausbauen und die Weiße Weste behalten. Diese Partien gibt es außerdem in der Bezirksliga, Gruppe 5.
Der VfL Repelen hat den Spieltag am Donnerstag mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Styrum eröffnet. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. Am Freitagabend setzte sich der Duisburger SV mit 2:1 gegen Aufsteiger VfB Homberg II durch und konnte damit seine Verfolgerposition behaupten. Berkay Basri Ersöz vollendete eine schnelle Kombination zum Führungstreffer nach 38 Minuten. Nur zwei Minuten später vergab er die Großchance auf den Doppelpack, als er am starken Homberger Keeper scheiterte. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Homberg durch Dennis Golomb zum Ausgleich kam (63.). Nach einer Ecke stand er am zweiten Pfosten genau richtig. Doch der DSV wusste gleich die richtige Antwort zu geben. Keine drei Minuten später lag 1900 wieder vorn. Ein Freistoß wurde im Strafraum zu Raffael Schütz weitergeleitet, dem aus spitzen Winkel der Siegtreffer gelang (66.). In der Folge vergaben die Gastgeber noch mehrere gute Gelegenheiten, den Sieg gaben sie aber nicht mehr aus der Hand.
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 14:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen