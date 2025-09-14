BL5: FCNV trifft auf SC 1920, Duisburg 08 empfängt Rheinland Hamborn

Der VfL Repelen hat den Spieltag am Donnerstag mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Styrum eröffnet. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. Am Freitagabend setzte sich der Duisburger SV mit 2:1 gegen Aufsteiger VfB Homberg II durch und konnte damit seine Verfolgerposition behaupten. Berkay Basri Ersöz vollendete eine schnelle Kombination zum Führungstreffer nach 38 Minuten. Nur zwei Minuten später vergab er die Großchance auf den Doppelpack, als er am starken Homberger Keeper scheiterte. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Homberg durch Dennis Golomb zum Ausgleich kam (63.). Nach einer Ecke stand er am zweiten Pfosten genau richtig. Doch der DSV wusste gleich die richtige Antwort zu geben. Keine drei Minuten später lag 1900 wieder vorn. Ein Freistoß wurde im Strafraum zu Raffael Schütz weitergeleitet, dem aus spitzen Winkel der Siegtreffer gelang (66.). In der Folge vergaben die Gastgeber noch mehrere gute Gelegenheiten, den Sieg gaben sie aber nicht mehr aus der Hand.