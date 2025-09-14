 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der FC Neukirchen-Vluyn will seine Serie ausbauen.
Der FC Neukirchen-Vluyn will seine Serie ausbauen. – Foto: M.A Roman

BL5: FCNV trifft auf SC 1920, Duisburg 08 empfängt Rheinland Hamborn

Die Verfolger waren schon siegreich, am Sonntag sind in der Bezirksliga, Gruppe 5, die Top-Teams Duisburger FV 08 und FC Neukirchen-Vluyn gefordert.

Der VfL Repelen und der Duisburger SV 1900 haben ihre Hausaufgaben bereits erfüllt und nach Siegen ihre Verfolgerpositionen gefestigt. Am Sonntag können allerdings der Duisburger FV 08 und der FC Neukirchen-Vluyn ihre Spitzenplätze weiter ausbauen und die Weiße Weste behalten. Diese Partien gibt es außerdem in der Bezirksliga, Gruppe 5.

So läuft Spieltag 5

Der VfL Repelen hat den Spieltag am Donnerstag mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Styrum eröffnet. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. Am Freitagabend setzte sich der Duisburger SV mit 2:1 gegen Aufsteiger VfB Homberg II durch und konnte damit seine Verfolgerposition behaupten. Berkay Basri Ersöz vollendete eine schnelle Kombination zum Führungstreffer nach 38 Minuten. Nur zwei Minuten später vergab er die Großchance auf den Doppelpack, als er am starken Homberger Keeper scheiterte. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Homberg durch Dennis Golomb zum Ausgleich kam (63.). Nach einer Ecke stand er am zweiten Pfosten genau richtig. Doch der DSV wusste gleich die richtige Antwort zu geben. Keine drei Minuten später lag 1900 wieder vorn. Ein Freistoß wurde im Strafraum zu Raffael Schütz weitergeleitet, dem aus spitzen Winkel der Siegtreffer gelang (66.). In der Folge vergaben die Gastgeber noch mehrere gute Gelegenheiten, den Sieg gaben sie aber nicht mehr aus der Hand.

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
5
2
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 14:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen

